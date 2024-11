Jim Cason Y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de noviembre de 2024, p. 21

Washington y Nueva York. La decisión de Ucrania de usar misiles estadunidenses Atacms (Army Tactical Missile Systems) contra objetivos en Rusia es una escalada de la guerra provocada –según Washington– por la decisión de Moscú de agregar 11 mil militares norcoreanos a su esfuerzo bélico, pero el Pentágono aseguró ayer que no es el inicio de la tercera guerra mundial.

Este martes en el Pentágono, a la vocera Sabrina Singh le preguntaron en conferencia de prensa ¿Estamos ya en la tercera guerra mundial? Respondió: no diría eso . Poco después enfatizó que ciertamente no caracterizaríamos la situación así . Reporteros insistieron en el punto, preguntando por la decisión del mandatario ruso Vladimir Putin de firmar un documento codificando cambios en la doctrina nuclear rusa que reduce el umbral para el uso de esas armas.

No estamos sorprendidos por la actualización de la doctrina nuclear rusa, eso es algo que han venido haciendo por mucho tiempo junto con retórica irresponsable , declaró Singh. No tenemos ninguna indicación de que Rusia está planeando usar armas nucleares dentro de Ucrania y no vemos la necesidad de cambiar nuestra política nuclear. Es algo que continuaremos monitoreando .

En el Departamento de Estado, el vocero dio una respuesta parecida a la noticia de ayer.