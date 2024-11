Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de noviembre de 2024, p. 26

Guadalajara, Jal., Cuando faltan 16 días para entregar el cargo, el gobernador emecista Enrique Alfaro presentó ayer un paquete de iniciativas que llamó agenda federalista , que buscan blindar constitucionalmente la administración por el gobierno estatal de los sistemas de salud, educación y justicia alternativa para no entregarlos al gobierno federal.

Además, acompañado de senadores, diputados locales y federales de su partido, dijo que defenderá a Jalisco y comenzará la ruta legal para que la entidad deje de pertenecer al Pacto Fiscal federal, en busca de pedir un trato tributario justo.

No es cualquier cosa firmar a los pies de Mariano Otero; que no se nos olvide que con el paso de los años nos vamos a acordar de este día, que supimos honrar su memoria. Quien se quede callado es cómplice por omisión, nosotros no seremos comparsas de este atropello contra las entidades federativas , dijo Alfaro al hacer públicas sus iniciativas.