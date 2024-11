Si bien es cierto que el gasto disminuye para 2025, esto no refleja el compromiso de austeridad asumido en los Precriterios y, por tanto, el endeudamiento no es nulo como lo ha señalado constantemente el gobierno , puntualizó el CEESP.

No obstante, en un análisis, el centro consideró que los rubros mencionados tienen ajustes a la baja. En términos absolutos, el gasto en 2025 representa el monto históricamente más elevado .

No obstante, el Centro advirtió que no alcanzar el crecimiento estimado por Hacienda hace evidente el riesgo que existe de no cumplir las metas de ingresos .

Apuntó que para el próximo año se propone un gasto total de 9 billones 226 mil millones de pesos, monto que si bien es 3.6 por ciento menor en términos reales al estimado para el cierre de este año, resulta 563 mil millones de pesos superior a la cifra de 8 billones 664 mil millones prevista en los Precriterios 2025, que equivalía a una disminución de 8.8 por ciento.

A menos que las autoridades decidan sacrificar algún programa de menor relevancia, es poco viable una reducción del gasto suficiente para cumplir los objetivos de déficit, sobre todo cuando hay propuestas de nuevos programas sociales que se han venido anunciando.

Comentó que bien el recorte del gasto es una buena noticia , es un hecho que no es suficiente para cumplir los objetivos de déficit que se plantearon inicialmente en los Precriterios 2025.