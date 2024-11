▲ Me voy con la tranquilidad de que, de alguna manera, he dejado un legado no sólo deportivo, sino también personal , dijo Rafael Nadal, al quedar eliminado con el equipo de España. Foto Afp

Hay épocas que atestiguan la consagración de sus ídolos; a otras, les toca despedirlos. Ayer fue el turno del adiós para uno de los más grandes tenistas de la historia, el español Rafael Nadal dio fin a una glorio-sa carrera en la que dominó la arcilla, conquistó Roland Garros con 14 títulos y ganó 22 Grand Slams.

Pero los adioses no siempre son dulces o festejos alegres, el último partido de Nadal fue una derrota en la Copa Davis. Demasiado simbólico irse de esta manera con el primer descalabro en individuales dentro de este torneo en toda su carrera. “Perdí mi primer duelo de singles en Copa Davis y se cierra el circulo”, dijo Nadal; si yo fue-ra el capitán, no me elegiría para jugar otro partido .

Lo seleccionaron ayer para disputar el primer encuentro, pero no pudo conseguir el triunfo ante Países Bajos.

Me voy del tenis profesional habiendo encontrado muchísimos amigos en el camino. Me voy con la tranquilidad de que, de alguna manera, he dejado un legado no sólo deportivo, también personal, porque entiendo que el cariño que recibo alrededor del mundo, si fuera sólo por lo que he hecho en la pista, no sería el mismo , comentó el jugador durante su homenaje en la pista del Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga.

Hasta ayer, muy poca gente había escuchado hablar de Botic van de Zandschulp. El holandés, número 80 del ranking mundial y uno de tantos anónimos más allá del foco especializado, resultó ser el último rival de Rafa.

En una jugada inesperada, el capitán español David Ferrer lo eligió para abrir la serie donde España fue eliminada (2-1). Nadal perdió en dos sets (6-4 y 6-4) en la que fue su última vez en la pista.

Homenaje en París

La despedida del manacorí tuvo repercusiones internacionales, pues París le rindió un homenaje gigante con la proyección de un video de 10 metros de altura en la famosa Plaza del Trocadero, el punto desde donde mejor se contempla la Torre Eiffel. Un lugar donde apenas en julio, el tenista se convirtió en un protagonista inesperado en la ceremonia de apertura de los juegos parisinos.