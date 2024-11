Hermoso, jugadora de los Tigres de la Liga Mx, es la máxima anotadora de la selección femenil de España con 57 tantos, de acuerdo con el sitio especializado Soccerway. Con la Roja, la ex futbolista del Pachuca y Barcelona no tiene actividad desde el 25 de octubre de este año, cinco días antes del estreno del filme, en el que también hablan otras jugadoras como las estrellas azulgranas Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, ambas ganadoras en dos ocasiones del Balón de Oro, y las cuales sí están en la convocatoria para estos partidos.

No quiero decir que estas jugadoras no han cumplido o estado a la altura, pero tengo claro cómo quiero que sea la selección, tanto dentro como fuera del campo. Insisto en eso, por lo que tiene que ser la convivencia. La colaboración, el compañerismo y el saber estar , señaló Tomé en conferencia de prensa ante las preguntas por estas ausencias.

La decisión disparó las especulaciones en la prensa local y varios analistas vieron en sus ausencias una medida tomada a raíz de sus palabras en el documental #Se Acabó: Diario de las campeonas difundido en la plataforma Netflix y dedicado al caso Luis Rubiales, donde del ex presiden-te de la Real Federación Española de Futbol cometió una agresión sexual al darle un beso sin consentimiento a Hermoso.

La seleccionadora española Montse Tomé no incluyó a Jennifer Hermoso ni a Irene Paredes en su lista para los partidos amistosos contra Corea del Sur (29 de noviembre) y Francia (3 de diciembre).

“Denuncié porque era lo correcto y por lo que han sufrido muchas mujeres. Ver que todas las jugadoras del mundo se involucraran de esa manera me hizo tener un superpoder para afrontarlo y seguir. La frase ‘como lo hemos hecho toda la vida’ ya no se cumple de esa manera. Por eso hay mucha gen-te que está muy rabiosa. ¿Por qué hice eso? Era lo que se tenía que hacer, para que todas las mujeres que han sufrido algo similar no lleguen a algo más serio”, comenta Hermoso durante el documental.

También se escucha en una voz coral durante el trailer a múltiples seleccionadas exigir a la RFEF esclarecer los hechos, al mismo tiempo que manifiestan su apoyo a Hermoso a través de una carta enviada al organismo, en la cual se pidió la destitución del entonces entrenador Jorge Vilda, así como de Rubiales.

A su vez, los productores del documental en su promocional destacaron los motivos de su realización. Es la historia de cómo un grupo de mujeres excepcionales no sólo transformaron el deporte que aman, sino que también desafiaron y cambiaron las percepciones y estructuras sociales, inspirando a generaciones futuras a luchar por la igualdad y el reconocimiento. Es una crónica de resistencia, pasión y triunfo ante la adversidad, marcando un hito en la lucha por la igualdad en el deporte y en la sociedad .

(Con información de Afp)