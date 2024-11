▲ La guanajuatense entrena en Houston bajo la mirada del legendario corredor olímpico Carl Lewis. Foto Afp

Por eso, los escasos logros en velocidad en la élite destacan por lo excepcional. Ana Guevara fue la primera y paralizó al país en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde consiguió una medalla de plata. Aquello fue un suceso porque nunca una mexicana había acudido a una cita veraniega como favorita en este tipo de pruebas. Antes, en el Mundial de Sevilla 1999, Alejandro Cárdenas logró un tercer lugar. Ellos representan los mejo-res resultados en velocidad que tiene México.

Todo lleva un proceso, no se trata de pensar en cruzar en primer lugar o las medallas. En mi caso me gusta estar viendo mis tiempos y saber que si logro hacer mi marca personal, me va ayudar a conseguir mis metas , explicó Tamayo.

Como velocista tienes que saber que no sólo compites ante los rivales, sino también ante ti misma.

En fechas recientes, Luis Avilés consiguió una histórica medalla de plata en los 400 metros de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y el relevo 4x400 varonil estuvo muy cerca de lograr su boleto para los Olímpicos de París.

Me tocó la fortuna de ser la responsable de que mi país regresara a unos Juegos después de muchos años (más de medio siglo, pues desde México 1968 no había participación) no debemos perder esa inercia de cara a Los Ángeles 2028. Creo que es posible conseguir nuevas metas y más ambiciosas. Pero esto no sucederá de la noche a la mañana, todo lle-va su tiempo.

Uno de los grandes retos es tener una buena red de visores que detecten el talento a tiempo, cuando los corredores aún son niños para que puedan desarrollarse de acuerdo a las metodologías más actuales. Un referente importante puede ser Jamaica que cada año realiza el campeonato juvenil Boys & Girls Champs, donde surgen posibles futuras estrellas.

Estoy segura de que hay mucho talento en todo el país, pero es necesario que haya descubrimiento y seguimiento a quienes tengan las mayores facultades , señaló Tamayo.

La mexicana, quien quedó en las fases preliminares en los 100 y 200 metros planos en París, continuará su preparación de la mano de Carl Lewis.