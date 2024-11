Fabiola Palapa quijas

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de noviembre de 2024, p. 4

El bailarín y coreógrafo Raúl Tamez, quien celebra 20 años de trayectoria en la danza contemporánea, creó un trío de piezas de formato pequeño y minimalista sobre la muerte y cómo las personas viven pérdidas distintas, que se presentarán en el programa Alguna vez vi a un colibrí: Una saga de tres vuelos que surcan el tiempo, en el Teatro Varsovia a partir del 20 de noviembre.

A lo largo de su carrera, Tamez ha demostrado pasión por el arte dancístico explorando nuevos lenguajes que han enriquecido la escena contemporánea.

Después de varios años de bailar en fiestas, musicales de televisión y distintas compañías de danza de México y fuera del país, ha sido muy bello realizar mi sueño de dedicarme a esta profesión y encontrar un estilo y lenguaje , afirmó en entrevista el también codirector de La Infinita Compañía.

Refirió que como resultado de su búsqueda creativa incursionó en la coreografía, que siempre le había interesado, sólo que priorizaba bailar. “La gente a mi alrededor me sugería que comenzara mis propias creaciones y lo postergaba, pero de pronto llegan experiencias que te llevan a crear. Tuve un momento de crisis en España, donde justamente estaba desempleado como bailarín y la misma circunstancia me obligó a generar mi propio proyecto. Así surgió Payaso Capital, que me salvó en esa época, y tuvo muy buenos resultados. Entonces me di cuenta de que podía hacerme cargo de mi carrera”.

Tamez ha cautivado a audiencias nacionales y del extranjero, como sucedió con la prestigiosa Limon Dance Company de Nueva York, que le encomendó crear una coreografía inspirada en la danza Tonantzintla, de Miguel Covarrubias, que se estrenó en 2022.

El galardonado con el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga en 2016 y dos Lunas del Auditorio por la creación del Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México, festejará 20 años de carrera con el estreno de un tríptico coreográfico en el que participan bailarines de La Infinita Compañía. Las tres obras se entrelazan en una especie de ritual en el que los espíritus se rencuentran y se evocan sueños.