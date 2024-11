De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 19 de noviembre de 2024, p. 6

Con el proceso de entrega-recepción en la dirigencia nacional del PAN, que comenzó este lunes, concluye el periodo de Marko Cortés, quien se lleva el récord del dirigente con mayor cantidad de gubernaturas perdidas por el blanquiazul en las urnas.

Además, comienza el de Jorge Romero como nuevo presidente del partido, quien arriba al cargo en medio de acusaciones –contra él e integrantes del grupo con el que ha gobernado– de orquestar el llamado cártel inmobiliario en la Ciudad de México.

De manera reiterada, en las últimas semanas Romero ha asegurado que no hay una sola imputación en su contra por las denuncias relacionadas con al menos 83 departamentos construidos de manera irregular en la alcaldía Benito Juárez, que él gobernó.