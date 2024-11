▲ Matt Gaetz, nombrado secretario de Justicia en el próximo gabinete, con un invitado en la gala del America First Policy Institute celebrada en Mar-a-Lago, Florida, el pasado jueves. Foto Afp

Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 19 de noviembre de 2024

Washington y Nueva York., Donald Trump está seleccionando a su gabinete y jefes de agencias casi exclusivamente con base en la lealtad al próximo jefe supremo, y no por ser expertos o calificados, con lo cual buscará consolidar su poder personal para transformar partes claves del gobierno y también recompensar a los donantes ricos que invirtieron en su campaña (resulta que no fue sólo por apoyo, sino por negocio).

Aunque la falta de experiencia y hasta acusaciones contra algunos de los nombrados para encabezar el Departamento de Justicia y el Pentágono han provocado titulares, Trump y su equipo de transición ya trabajan para asegurar que el Senado ratifique a los nominados y, si no, que le permitan instalarlos sin aprobación legislativa a través de una maniobra parlamentaria.

En 2016, el triunfo de Trump fue una sorpresa para casi todos, incluyendo el propio magnate, e integrantes de su equipo han admitido que no estaban preparados para tomar el poder. Muchos de los secretarios y jefes del Departamento de Justicia y de las fuerzas armadas revelaron después de salir de su gobierno que habían desobedecido o desviado órdenes del mandatario por considerarlas peligrosas y anticonstitucionales.

Por ello, al nombrar a cómplices leales a su gabinete en formación, como el ex diputado Matt Gaetz, quien será secretario de Justicia, el comentarista de Fox News Pete Hegseth en la Defensa y la ex diputada Tulsi Gabbard, jefa de inteligencia –todos sin experiencia en esas secretarías–, Trump supone que serán leales sólo a él. De hecho, durante la campaña el próximo presidente prometió que realizaría una purga de lo que llama el gobierno permanente , que incluye a altos burócratas en los departamentos de Justicia, Defensa y las agencias de inteligencia, y hasta proceder penalmente contra algunos que se atrevieron a criticar o no cumplir sus órdenes durante su primer periodo.

Asesores de Trump han filtrado a medios que ya han preparado listas de funcionarios en Justicia –el mandatario ha amenazado abiertamente al fiscal especial Jack Smith, encargado de dos casos criminales contra el ex presidente–, Defensa e Inteligencia que podrían ser cesados en los primeros días de la nueva presidencia (algunos, como Smith, ya se están retirando).

Claramente desea el poder con el propósito de derrocar las prácticas establecidas de gobernar , explicó el ex senador republicano John Danforth al Wall Street Journal. Adam Jentleson, asesor demócrata en el Senado, agregó: es imposible observar lo que se pinta aquí y no ver un presidente con la intención de tomar un nivel de control sin precedente .

A la vez, Trump también está buscando asegurar no sólo el control total de su equipo y gabinete, sino también sobre el gasto federal. Por ejemplo, el Congreso aprobó una ley en 1974 requiriendo que el mandatario gaste fondos sobre las prioridades establecidas por la legislatura, pero como candidato, el republicano declaró que esa ley no es constitucional y que buscará anularla, algo que es posible, ya que el presidente electo tiene a la Suprema Corte alineada a él.