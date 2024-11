“En Huehuetán sigue sin haber una red de electricidad, la gente no tiene servicio de agua potable ni drenaje, y lo poco que hay solamente contempla la parte central de la población y no llega a otras partes, por ejemplo el servicio de limpia, de vigilancia. Este futuro necesariamente tiene que pasar por atender las cuestiones que durante mucho tiempo han quedado pendientes .

Acerca de su presencia en Huehuetán, recordó: “desde 2021 tengo un proyecto sobre memoria de diferentes tipos en dos comunidades guerrerenses, la primera en la me’phá de Malinaltepec, en la Montaña Alta, y la otra en Huehuetán; estamos trabajando en la colección de historias, el registro fotográfi-co de las comunidades, de los oficios, de las personas; siempre con cuidado, porque la parte ética es esencial en la investigación”.

Apuntó que en una charla con una persona encargada de conservar tradiciones, ésta “me preguntaba bastante extrañada la razón por la cual yo había ido a Huehuetán, cuando se sabe que por desgracia este poblado tiene fama (de violenta), digamos no tan favorable, la cual pudo haber sido cierta en el pasado, pero en la actualidad, no tiene nada que ver. “Esta persona me decía: ‘si nadie ha querido venir a Huehuetán, ¿tú por qué vienes?’ Y se me hizo muy natural contestarle: ‘pues, simplemente por eso; porque nadie viene a Huehuetán.

Eso abrió mucho las puertas de esta gente trabajadora, honesta, muy abierta, muy cálida y afectiva; hemos recorrido las comunidades Bajos del Ejido, Los Chegues, Los Quiterios, Los Metates, Las Trancas, Talapilla, San Juan de los Llanos, por citar algunas.”