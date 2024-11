La propuesta de mezclar estos dos estilos ya le ha dado resultados a Lucía Gutiérrez. En la final de la competencia Vaughan, en el Centro de Artes Escénicas de Nueva Jersey (NJPAC por sus siglas en inglés), Lucía Gutiérrez cantó tres temas: Donna Lee, You’d Be So Nice to Come Home To y What a Difference a Day Makes, este último de la autoría de María Grever (Cuando vuelva a tu lado, en español), adaptado al inglés y popularizado por Dinah Washington y Sarah Vaughan.

▲ La cantante es la primera mexicana en ganar el Concurso Internacional de Jazz Vocal Sarah Vaughan. Foto cortesía de la intérprete

A los 13 años ingresó al Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana (JazzUV), a invitación del fallecido contrabajista Aleph Castañeda, quien después de escucharla en un ensayo, la motivó a matricularse en la escuela.

Al principio no pensaba convertirme en una cantante de este género, era más bien una forma de aproximarme a la música y aprender técnica, pero terminó por cautivarme.

La joven de 23 años conectó con este estilo por sus similitudes con el son, ya que ambos se tocan en contextos comunitarios o de reunión social, valoran la improvisación, e incorporan influencias de diversas tradiciones, como las africanas.

Así como el son tiene el fandango, el jazz tiene la jam session, la misma cuestión de ir a un lugar, juntarte con otros músicos, improvisar, interactuar, compartir, comer, tomar y recrear un ambien-te festivo.

Además de su mudanza a Nueva York para estudiar la maestría en jazz vocal performance, Lucía Gutiérrez prepara el lanzamiento de su primer disco en este estilo musical, con 12 temas y bonus track.

En el álbum destacan composiciones como Exactly Like You, de Jimmy McHugh; You Must Believe in Spring, de Michel Legrand, y What a Difference a Day Makes; melodías en español como Veracruz, de Agustín Lara, y Cómo fue, popularizada por Benni Moré; así como temas pop de las artistas Olivia Rodrigo y Taylor Swift.

El disco, grabado en febrero de 2024 en el barrio de Queens, en Nueva York, en el estudio Samurai Hotel, contó con el acompañamiento de Antonio Sánchez López, baterista y compositor mexicano; David Sánchez, saxofonista y tenor de Puerto Rico; Edward Simon, pianista venezolano; Larry Grenadier, contrabajo estadunidense; Juancho Herrera, guitarrista de origen colombiano, y Felipe Fournier, percusionista de Costa Rica.

La joven intérprete espera presentar su material los primeros días de 2025 y, con ello, comenzar una gira por Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa.