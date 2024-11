Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Martes 19 de noviembre de 2024, p. a12

Ana Paula Vázquez llevó al límite a su cuerpo para llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Tras sufrir una lesión en el brazo, la seleccionada nacional se sometió a una cirugía y enfrentó una larga rehabilitación que la hizo valorar la importancia de mantenerse sana.

Aprendí la lección. A veces nos aferramos a la perfección y no nos ponemos a pensar en las consecuencias físicas y mentales. Llevas a tu cuerpo a rebasar los límites y crees que va a aguantar, pero no es así y debemos respetarlo. Para este ciclo pretendo entrenar diferente, cuidarme más de las lesiones y no exigirme demasiado. Hay que aprender a disfrutar de lo que haces sin ponerte el riesgo , compartió la medallista de bronce por equipos en la cita gala.

Ana Paula compitió en los Juegos de Tokio 2020 donde culminó en el sitio 33, eliminada en cuarta ronda, y en sexto lugar en la prueba por equipos junto con Alejandra Valencia y Aída Román.

Lo importante es que tu carrera vaya en ascenso; en mi caso, no logré clasificar a Río de Janeiro pero sí pude ir a Japón, y eso ya fue un avance. Después logré la medalla en París, así que mi próximo objetivo es buscar un podio en las modalidades individual, equipo y mixto , compartió.

La nacida en Coahuila regresó a México y se enfrentó a una realidad muy distinta a la que estaba acostumbrada. Fotos, entrevistas, invitaciones y personas que continuamente buscaban estar cerca de ella.