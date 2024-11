¿Qué le vamos a hacer? Todo mundo me conoce y sabe cómo soy. Lo que queda en el pasado, ahí lo dejo. Llevo 48 años dedicándome al futbol. Si nunca miré hacia atrás, no lo voy a hacer ahora. ¿Abrirán un expediente? Enhorabuena por la Concacaf. Yo centro mi energía en el partido de mañana (hoy), que es lo más importante , señala con la misma energía que despliega en su zona técnica. No sé de qué tamaño es el dolor de la afición mexicana, pero estamos enfocados en el Mundial. Todos estos partidos son exámenes para elegir a los mejores 23 jugadores .

Nos estamos jugando el pase al Final Four, una competencia que es muy joven y que no existía cuando yo estaba anteriormente. Sería duro asimilar una eliminación, pero de momento no estamos pensando en ello, sino en darle la vuelta al marcador , menciona en un segundo intento por cambiar el tema de conversación. Nuestra única ventaja es la localía. Llevamos cinco partidos juntos y nunca he visto a jugadores con una mala actitud o cierta desidia. Si el equipo no ganó en San Pedro Sula fue porque cometió dos errores. ¿Problema? No veo ninguno. Pagamos caro los errores. La prisa es mala compañera .

Como en la serie del año pasado, cuando cayó 2-0 en la ida y ganó en penales 4-2 (tras el empate 2-2) luego de que el árbitro Iván Barton agregó más de 10 minutos, el combinado mexicano está obligado a ganar en casa por 3-0 para evitar el alargue. Un gol de los centroamericanos obligará al Tricolor a convertir cuatro anotaciones, dado que el primer criterio de desempate es el tanto de visita. La relevancia del pase radica en el tiempo que resta rumbo al Mundial de 2026, dado que está en juego también la clasificación a la Copa Oro 2025, que se llevará a cabo entre el 14 de junio y el 6 de julio de ese año. Sin esa competencia, Aguirre y sus dirigidos llegarán a la última fase de su proceso con poca actividad.