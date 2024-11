M

urid Abukhater, joven palestino, llegó a Cuba en diciembre de 2017 para estudiar en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM). El mayor de siete hermanos, desde niño Murid había soñado ser médico, sueño difícil de realizar en su tierra. Murid proviene del campo de refugiados Al-Bureij, en Gaza, donde sobrevivió tres guerras israelíes, la de 2008, la de 2012 y la de 2014. “Cuando primero llegué a Cuba –cuenta– sentía como si todavía estuviera en Gaza. Es un país sencillo, donde la población ha estado viviendo bajo un largo asedio, así como nosotros en Gaza. La diferencia aquí es que hay estabilidad porque Cuba no es un territorio ocupado, a diferencia de Palestina, que es un territorio ocupado por una entidad sionista que controla la economía, los recursos, las fronteras y restringe el movimiento.”

Murid narra su historia en un corto documental intitulado De Gaza a Cuba, producido por Belly of the Beast (https://shorturl.at/GxW3D), organización que desde 2020 elabora documentales periodísticos sobre Cuba. Al llegar a la ELAM, continúa Murid, me sorprendió el número de estudiantes y sus nacionalidades. Venían de casi 100 países. La experiencia fue asombrosa, ver esa cantidad de estudiantes de países que uno jamás se imaginó visitar o siquiera que existían. Todos tenemos algo en común: no podíamos estudiar medicina en nuestros propios países y recibimos becas para estudiar en Cuba .

Desde que llegó a Cuba, Murid no ha podido regresar a Palestina. Su sola partida, recuerda, fue como escapar de una cárcel, ya que todas las fronteras y hasta el mar están controlados por la ocupación sionista . Desde el 7 de octubre del año pasado vive cada día con intensa ansiedad, recibiendo noticias de amigos, conocidos y familiares que perdieron la vida a manos israelíes. Quiere regresar a Gaza a ayudar a mi comunidad y a mi familia en su lucha contra la ocupación y para salvar vidas. Estaré en las primeras filas hasta que Palestina sea libre .

La solidaridad de Cuba con Palestina data de antes de la revolución. En 1947, cuando en Naciones Unidas se votó la división del territorio palestino para crear el Estado de Israel, Cuba fue uno de sólo dos países no musulmanes que votaron en contra. Lo hizo, detalla el historiador australiano, Robert Austin Henry, consecuente con el axioma de José Martí que divorciar a un pueblo de su tierra es un monstruoso ataque criminal . Esa división, conocida como la Nakba, ( catástrofe , en árabe), llevó a la expulsión de 750 mil palestinos, la destrucción de más de sus 500 pueblos o aldeas y la toma de 78 por ciento del histórico territorio palestino.