La primera fortalece nuestra soberanía nacional, se relaciona con la decisión adoptada en la Constitución de 1917 de reservar áreas exclusivas de la economía como estratégicas, lo que significa que no podrán ser propiedad de empresas privadas, nacionales o extranjeras; el término estratégico está tomado del lenguaje militar, se trata de una posición que da una ventaja frente al enemigo; tratándose de economía la ventaja en el mundo globalizado del libre mercado, consiste en que seremos dueños y no dependeremos de extraños para manejar ciertos recursos que nos son indispensables.

urante unos meses ha estado en el centro del interés público un debate que provoca resistencias sociales; me refiero a la decisión de democratizar la forma de nombrar jueces y magistrados en el Poder Judicial. Desde febrero de este año, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó la iniciativa y el proceso para su aprobación concluyó después de debates y objeciones, también defensas y elogios. La publicación en el Diario Oficial de la reforma aprobada fue el día 15 de septiembre pasado.

Somos independientes, no una colonia ni Estado asociado, tampoco protectorado y menos traspatio. No somos una potencia militar, pero históricamente hemos sabido defendernos con las armas en la mano, frente a enemigos poderosos. Pero en el mundo de hoy y ante el resurgimiento del liberalismo económico, México requiere mantener en sus manos las áreas económicas que nos permitan no depender ni de estados extranjeros ni de las grandes empresas ­trasnacionales.

Esto significa poder tomar las mejores decisiones en el campo de los energéticos y de otras riquezas e inversiones, que nos aseguren no depender en un momento dado de nadie que no seamos nosotros mismos.

La Constitución vigente, reconoce y protege tres áreas de la economía: propiedad privada, propiedad social y propiedad pública y dentro de ésta se encuentra una mención especial para ciertas actividades que son las estratégicas para defender nuestra autonomía, para no depender en estos sectores del exterior. En esa área protegida se encontraban antiguamente correos, telégrafos, energía atómica y ahora, electricidad, petróleo y sus derivados, recientemente se ha agregado el litio.

Durante la etapa neoliberal, iniciada con De la Madrid y concluida con Peña Nieto, se logró dar marcha atrás y permitir que estos recursos pudieran estar en manos extrañas; el 1º de noviembre, se público en el Diario Oficial el decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum mediante el cual el Estado mexicano mantiene la propiedad y el control sobre nuestros recursos energéticos, hidrocarburos, litio, energía nuclear y, por supuesto, electricidad.

En cuanto a los llamados órganos autónomos, sólo diré que eran una forma de restar fuerza al Poder Ejecutivo, debilitarlo y de algún modo pulverizar un poder que requiere unidad de mando.

Sólo a los críticos y rivales del régimen y a quienes quieran desde fuera un país débil y de­pendiente les puede interesar que el Ejecutivo sea vulnerable y su poder esté distribuido en organismos que en principio le deben corresponder.

