G

enio y figura hasta la sepultura. Javier Aguirre se aferra al modo pendenciero, incita a sus dirigidos a entrar al terreno de juego con la navaja entre los dientes. A su equipo le puso playeras de chicos malos ante Canadá. También se tornó ríspido el partido contra Estados Unidos… La noche del viernes, desde el área técnica lanzó señas obscenas y mentadas de madre al graderío. Es el líder de la pandilla, poco le faltó para echar porras a César Chino Huerta por haber trabado la rodilla derecha del hondureño Alexander López… La tormenta tropical Sara no fue suficiente para enfriar y serenar a los belicosos.

Lo peor es que hubo derrota en la cancha del estadio hondureño Francisco Morazán y, también, respuesta inesperada en las gradas: un tipejo, escondido entre la multitud y con tino de Guillermo Tell, lanzó una lata de cerveza que lo descalabró –imagen que dio la vuelta al mundo–… Su gesto hacia la tribuna enseñando el dedo medio de ambas manos y los insultos proferidos minutos antes pasaron por su mente como un flashazo. Un intenso mea culpa le martilleaba la cabeza. Estaba herido, con medio rostro bañado en sangre, pero no se dobló y hasta caminó más erguido. Luego, en rueda de prensa, dijo: No soy de quejarme y esto es futbol .

Los federativos nacionales sí son quejicosos. Se desbocaron en reclamos sin considerar las provocaciones del Vasco Aguirre. Hoy todo queda bajo la lupa de Concacaf, que indaga los hechos de la tormentosa noche en la que vibró el grito de ¡ehhh putooo! (de México para el mundo) en las gargantas del público hondureño… A ver qué decisión toma, pues bien se sabe que quiere al Tri, cueste lo que cueste, en la siguiente fase del Final Four Liga de Naciones. ¡Y no es gracias a su juego!, sino a los benditos migrantes mexicanos que no sueltan a su equipo, incluso en las horas más aciagas.

En efecto, cuatro meses después de su presentación, y a menos de dos años del Mundial 2026, el Vasco comanda un equipo sin pies ni cabeza. El timonel ignora adrede la posición natural de ciertos jugadores, piensa que va a descubrir para ellos un nuevo rol que todos los demás técnicos fueron incapaces de intuir. Quiere sorprender al mundo, al menos al rival, pero se estrella estrepitosamente. Además, resulta chocante su preferencia hacia los que juegan en Europa; unos al borde del retiro, como Memo Ochoa, y otros que tampoco sobresalen.