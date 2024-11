L

a pregunta es: ¿qué pasa en el país que la violencia en algunas regiones, en ciertos estados, no baja y, por el contrario, se vuelve cada vez más cruel?

Hasta ahora se nos ha dicho que atacar las causas de esa violencia es lo conducente y se deja por sentado que la pobreza es el factor fundamental por el que mucha gente delinque.

El uso de la llamada inteligencia –algo así como la investigación de los agentes tóxicos de la sociedad– es una de las formas que van a ayudar a combatir, con éxito, el fenómeno social que ha enlutado a miles de familias por muchas partes de México.

Y hay que señalar que todas las formas y las ideas que permitan pacificar las zonas violentas deben ser bienvenidas y ninguna debe ser despreciada, a menos que después de un análisis muy serio se les descarte; así que debe considerarse, y muy en serio, el trabajo propuesto por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien tiene como base la investigación a nivel calle para prevenir y adelantarse a los hechos criminales.

No obstante, es necesario decirlo, hasta ahora no conocemos un estudio que nos diga, con calidad científica, el por qué o los por qués de la criminalidad, y eso significa que no conocemos del todo a nuestra sociedad.

Y eso, saber los por qués, es definitivo si se pretende atacar las causas que aún no conocemos y que pueden ir, muy seguramente, más allá de la pobreza. Claro que no es tarea fácil, claro que se debe tener paciencia para lograr eficacia, y por eso este puede ser el momento adecuado para levantar un estudio que nos diga de qué lado masca la iguana.

Resulta más que difícil entrevistar a los miembros de cualquier cártel, y por eso debe ser tarea de profesionales, de gente preparada para trabajos de muy alto grado de dificultad, pero estamos seguros de que se puede hacer, se puede lograr y a todos nos daría mucho gusto saber de qué están hechas las bandas criminales en todo el país.