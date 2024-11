Las razones para votar por alguien que obviamente es dañino para su salud colectiva giran en torno a una cierta irracionalidad generada por un profundo y prolongado desencanto, ira, desesperanza y más contra una cúpula política que no los representa y, ante la falta de otra opción, están suficientemente convencidos de que Trump representa un movimiento –ojo, no partido– insurgente.

Revisando los datos sobre la participación (y no participación) electoral, queda claro que el viejo truco de divide y conquista funcionó.

no de los trucos más viejos de la política funcionó otra vez: un multimillonario y sus cuates aún más ricos se están muriendo de risa al lograr que las grandes mayorías votaran en contra de sí mismas y sus propios intereses y con ello llevar a delincuentes y corruptos al poder máximo.

Pero con los primeros nombramientos al gabinete y otros puestos de su gobierno, esa insurgencia no es más que un proyecto ultra-rreaccionario prometiendo el regreso a un país mítico del pasado y que busca imponerse sobre lo que queda del sistema democrático.

El totalitarismo en el poder invariablemente sustituye todos los talentos de primera, sin importar sus simpatías, como aquellos locos y tontos cuya falta de inteligencia y creatividad sigue siendo la mejor garantía de su lealtad , señaló Hannah Arendt (nos recuerda en esta coyuntura su biógrafa Samantha Rose Hill).

El fallecido comediante George Carlin resumió hace ya años el viejo truco en uno de sus monólogos: “Así es como la clase gobernante opera en toda sociedad: intentan dividir al resto del pueblo, mantienen a las clases bajas y medias batallando entre sí para que ellos, los ricos, puedan escaparse con todo el chingado dinero… Saben, cualquier cosa que es diferente, de eso van a hablar: raza, religión, historia étnica y origen nacional, empleos, ingresos, educación, estatus social, sexualidad, cualquier cosa que puedan hacer para que nos sigamos peleando entre nosotros para que ellos puedan seguir regresando al banco. ¿Saben cómo describo a las clases sociales y económicas de este país? La clase alta se queda con todo el dinero y no paga nada en impuestos. La clase media paga todos los impuestos, hace todo el trabajo. Los pobres están ahí sólo para darle un susto de mierda a la clase media, para que sigan presentándose a esas chambas” (https://www.youtube.com/watch?v=3ltrdNp_v2g).

No se logró antes, pero tal vez ahora despertará una luz de resistencia solidaria y unida ante la sombra cada vez más oscura sobre este país y el planeta.

The Clash. Know Your Rights. https://www.youtube.com/watch?v=1EKCAE1vDzY