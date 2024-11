Diríase que México debería tener información muy detallada de lo que sucede en España y en Cataluña, pues tiene como representantes diplomáticos a dos ex priístas que fueron gobernadores de sendas entidades federativas con fuerte presencia del crimen organizado: Quirino Ordaz, que fue gerente de Sinaloa, y Claudia Pavlovich, que lo fue de Sonora; uno, embajador, la otra, cónsul en Barcelona.

Lo hace en un contexto cada vez más complicado en los planos mundial (ejemplo candente: el permiso de Biden para que Ucrania use armas estadunidenses de largo alcance para ataques limitados dentro de Rusia y las advertencias de Putin) y nacional (las complicaciones presupuestales, la presión de Trump, el aumento de la violencia atribuida al crimen organizado).

a presidenta claudia Sheinbaum reinstala a México de manera directa, personal, en el escenario internacional, luego de un sexenio en que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador solió encargar su representación al entonces canciller, Marcelo Ebrard.

Pues resulta que el cártel de Sinaloa ha extendido su presencia empresarial por aquellos lares y 14 personas presuntamente vinculadas con dicha organización fueron detenidas por la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra, en el contexto del secuestro y asesinato de una persona, supuestamente relacionada con la banda.

En el curso de las investigaciones, se detectó que los aliados del cártel de Sinaloa recibían paquetes provenientes de México con metanfetamina impregnada en prendas de ropa que enviaban a Cataluña, donde llevaban a cabo el proceso de extracción de la sustancia estupefaciente en un laboratorio. Aunque residían en el Maresme y Barcelona, la mayoría tenía una intensa movilidad internacional hacia varios países europeos y México (https://goo.su/4Aptw6K).

Astillas

No es que Alito Moreno merezca demasiada atención cuando anuncia que en unas horas dará un mensaje importante para el pueblo de México , pero ayer el presidente del PRI se esmeró en presentar puro humo declarativo al reiterar críticas al morenismo gobernante (en particular, la crisis de seguridad a niveles sin precedente) y convocar a que haya trabajo conjunto de lo que queda del Revolucionario Institucional con los gobiernos para resolver el problema de la inseguridad … Y, mientras ha de seguir en prisión domiciliaria el instrumentador de la criminal verdad histórica en el caso de los 43, Jesús Murillo Karam (pretendía continuar su proceso judicial en libertad), y el nefasto ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, va ganando terreno rumbo a su liberación (obtuvo sobreseimiento del proceso en su contra por desapariciones forzadas), ¡hasta mañana!

