a asistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum a la cumbre de líderes del G-20 en Brasil es su debut en el escenario de la política internacional. Además de su participación en la asamblea general, tiene agendadas varias reuniones privadas con los presidentes de Brasil, Lula da Silva; de Francia, Emmanuel Macron; de Corea del Sur, Yoon Suk-Yeol, así como con los primeros ministros de Canadá, Justin Trudeau; de Reino Unido, Keir Starmer; de India, Narendra Modi; de Japón, Shigeru Ishiba, y de Vietnam, Pham Minh Chinh. Llama la atención la importancia que le concede a países de Asia, son las economías que están innovando y creciendo. El presidente Joe Biden no está en su programa. Tendrá reunión con Trudeau. Dos provincias de Canadá, Ontario –el motor industrial de ese país– y Alberta han expresado que quieren abandonar el T-MEC porque es la puerta trasera de productos chinos .

¡A recoger las varas!

Entre 2018 y 2025 el gasto del gobierno federal casi se habrá duplicado. Se ha financiado con la recaudación de impuestos, el petróleo y la contratación de nueva deuda. El déficit es importante, pone de nervios a los inversionistas. El presupuesto de 2025 que presentó el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, a la Cámara de Diputados lleva un mensaje implícito: ¡hay tiempos de lanzar cohetes y tiempos de recoger las varas! De los 9 billones del presupuesto –a reserva de los ajustes que se pudieran hacer en el Congreso, ya ven que les falló el ábaco con la UNAM, el IPN y la UAM– alrededor de 2 billones se destinarán al pago de pensiones y a cubrir los intereses de la deuda. Siguen insistiendo por ahí algunos grupos empresariales en un aumento de impuestos. Pero, ¿a quién se aplicaría? ¿A las grandes fortunas o a los frijoles y las aspirinas de los pobres?

Trump anda enojado

¿Ya vendió Carlos Slim sus acciones en The New York Times? Si las conserva, tal vez sea momento de que las venda y no precisamente porque hayan bajado de precio. En el pasado ya tuvo problemas con Donald Trump porque el periódico lo irritaba con sus críticas y supuso que el empresario mexicano tenía las manos metidas en el asunto. Se aclararon las cosas y volvió la tranquilidad a don Carlos. La cuestión es que no sólo en México, sino también en Estados Unidos hay quienes están alarmados con el regreso del dueño de la Trump Tower neoyorquina. Lo ven enojado, con ánimo de vengarse de todos los que le hicieron la vida de cuadritos en años recientes, con denuncias de tipo sexual y fiscal. Su espada justiciera estará en manos del ahora ex congresista de Florida, Matt Gaetz, a quien ha nominado para fiscal general. Una mujer lo acusó de tener relaciones sexuales con ella cuando contaba con 7 años. La investigación se detuvo en seco.