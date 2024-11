Una alianza de naciones ante el peligro de la izquierda

E

n medio de la ilegal condena jurídica a Cristina Fernández de Kirchner por delitos inventados, no cometidos, en relación con obras públicas en el sur argentino y del atropello del Ejecutivo al quitar ilegalmente su jubilación de privilegio como ex presidenta y la pensión de su fallecido marido y ex presidente Néstor Kirchner (rápido el Partido Judicial y el gobierno para estos mandados , pero infinitamente lento e ineficaz el primero para el juzgamiento del intento de magnicidio de la ex titular del Ejecutivo), el aspirante a dictador Javier Milei se atreve como presidente de Argentina a proponer la creación de una alianza de naciones ante el peligro de la izquierda (a la que quien suscribe pertenece, y doblemente por ser, además, peronista), con Estados Unidos, Italia, Israel y, obviamente, Argentina.

Respectivamente, el norte, Europa, Medio Oriente, y el sur, es decir, toda la filosofía occidental blanca y racista contra los salvajes y peligrosos progresistas, peronistas, socialistas y comunistas del Sur global que no quieren otra cosa que patrias socialmente justas, económicamente libres, y políticamente soberanas.

Miguel Socolovsky, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM

La política antinmigrante que se avecina

La inminente llegada de Donald Trump nuevamente a la presidencia de Estados Unidos y que los republicanos tengan mayoría en el Congreso modificará necesariamente la política exterior del país vecino con México.

Con Marco Rubio en el Departamento de Estado, Kristi Noem en el Departamento de Seguridad Nacional; y Tom Homan como zar de la frontera, es posible que en el gobierno de Trump implemente un rudo programa antinmigrante en su frontera sur en enero de 2025.

Seguramente la política fronteriza se concretizará con el aumento de personal de la Patrulla Fronteriza, con más recursos tecnológicos y militares incrementando la vigilancia con drones, cámaras infrarrojas, así como construir otros tramos más del muro fronterizo.

Ante tal embate, es necesario que el gobierno federal –Secretaría de Relaciones Exteriores y Gobernación–, de los estados y municipios mexicanos fronterizos del norte y sur de México, redoblen esfuerzos para hacer posible que se respeten los derechos humanos y la seguridad de los migrantes mexicanos y centroamericanos que intentarán llegar a territorio estadunidense.

La tarea será dura y difícil para contrarrestar el accionar de la delincuencia organizada en la trata de migrantes, así como desterrar el abuso de poder público en que, en ocasiones, incurre contra los migrantes, el personal del Instituto Nacional de Migración.