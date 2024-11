Periódico La Jornada

Lunes 18 de noviembre de 2024, p. 22

La fiscalía israelí confirmó ayer la solicitud de imputación de Eli Feldstein (en la imagen), asesor del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, implicado en la filtración de documentos secretos con la supuesta intención de favorecer políticamente al gobernante y dificultar un acuerdo por los rehenes retenidos en la franja de Gaza. Otro sospechoso, aún no identificado, será igualmente imputado. Feldstein está bajo sospecha de “filtrar material al diario alemán Bild y demostrar que el movimiento islamita Hamas no estaba dispuesto a alcanzar un acuerdo para liberar a los rehenes en Gaza”. El problema reside en que la filtración incluía material sensible, cuya publicación podría causar graves daños a la seguridad de Israel y al Estado . La fiscalía solicitará la prisión provisional hasta que termine el proceso, según The Times of Israel.