Periódico La Jornada

Lunes 18 de noviembre de 2024, p. 7

Los Ángeles., Muchas de las mayores estrellas de Hollywood se reunieron la noche de ayer en Los Ángeles para los premios anuales Governors Awards.

El evento, organizado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, honrará al fallecido Quincy Jones; a los productores de James Bond, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson; al cineasta Richard Curtis, y a la directora de casting Juliet Taylor. También es una parada de campaña de facto para los aspirantes al Oscar, a medida que comienza la temporada de premios.

Broccoli y su hermano Wilson emulan los pasos de su padre y recibirán el premio Memorial Irving G. Thalberg, que se otorga raramente y celebra el trabajo de los productores. Albert Cubby Broccoli aceptó su propio trofeo (entonces un busto de Thalberg) en los Premios de la Academia de 1982 mientras ellos miraban desde la audiencia.

Es muy conmovedor , dijo Broccoli a The Associated Press. Pienso en tantas personas que nos precedieron, tantas personas a las que desearía se les hubiera otorgado el honor y que ya no están con nosotros .

Curtis, escritor y director conocido por sus contribuciones a comedias románticas como Love, Actually, Notting Hill y Four Weddings and a Funeral, está siendo reconocido por una vida de trabajo benéfico con el Premio Humanitario Jean Hersholt. Conseguir un Oscar fue un sueño de toda la vida para él –de adolescente solía intentar aislarse de las noticias para poder ver la transmisión al día siguiente en el Reino Unido.