El ajuste hacia 2025 es bastante fuerte (...) creo que puede haber todavía más ajuste en el gasto y esperemos que, de ser así, no sea tan grande , señaló Cantú.

Mantener esa deuda en decremento y lograr una consolidación fiscal hacia 2027 parece un tanto incierto con los parámetros exógenos que no podemos controlar ni predecir , comentó.

La presidenta (Claudia Shein-baum) hablaba de bajar el déficit a 3.5 por ciento y se quedaron en 3.9. Creo que hubo un gran esfuerzo y eso lo reconozco , aseguró.

Sin embargo, dudo mucho que se logre 3.9 por ciento; me imagino 4.5 porque creo que están sobrestimando el crecimiento de la economía; 2.3 o 2.5 por ciento para el siguiente año lo veo difícil entre recortes, incertidumbre y cambio de sexenio; estaría pensando en un crecimiento de 1.5 por ciento , dijo.

El pasado 6 de noviembre, Banamex redujo su pronóstico de crecimiento en 2025 de 0.8 por ciento a 0.2 debido al triunfo de Donald Trump en la elección presidencial en Estados Unidos.

Según el Fondo Monetario Internacional, la expansión en México será de 1.3 por ciento del producto interno bruto (PIB), mientras América Latina y el Caribe acelerará el paso, con un aumento de 2.5 por ciento de su PIB.

Villarreal expuso que será complicado crecer cuando es difícil lograr disciplina en Pemex.

Es mucho el apalancamiento político que tiene Pemex, van a empezar a tratar de controlar las cosas y poner orden, pero no va a ser un proceso muy sencillo, y no sé hasta dónde la Presidenta esté dispuesta a un pleito frontal con el sindicato y con el tema de refinación, que no ayuda en nada porque fue una bandera constante en el gobierno anterior , manifestó.

Estamos viendo una serie de recortes muy agresivos que probablemente se vayan a tener que corregir , dijo.

El sector salud tendrá un recorte de 12.1 por ciento, aunque IMSS-Bienestar tendrá un aumento de 29 mil 215 millones de pesos.