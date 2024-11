Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Lunes 18 de noviembre de 2024, p. 9

La presencia de aficionados radicales en los estadios de futbol ha dejado durante años imágenes de violencia y desorden. En Honduras, autoridades policiales advierten la facilidad de ciertas estructuras criminales para reclutar miembros en las barras deportivas y cometer actos vandálicos. El incidente que sufrió el seleccionador nacional Javier Aguirre –ensangrentado tras recibir un golpe en la cabeza con una lata–, el viernes en San Pedro Sula, escaló ayer hasta la FIFA sin reporte de algún detenido o responsable directo, debido a la falta de medidas de vigilancia en el estadio hondureño Francisco Morazán.

De acuerdo con un informe del Observatorio Nacional de Violencia local, la cifra de actos violentos relacionados con el futbol en Honduras ha crecido desde 2017. La Concacaf remitió el sábado a la Comisión Disciplinaria el caso para su investigación y emitirá las sanciones correspondientes, a partir de las pruebas recabadas. Los videos no sólo muestran a Aguirre con el dedo medio de ambas manos en señal de reto hacia la tribuna, sino también una serie de objetos lanzados al terreno de juego contra jugadores y elementos del cuerpo técnico mexicano.

Este tipo de incidentes no tiene cabida en nuestro deporte ni en nuestra sociedad , escribió en un comunicado el presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, con especial énfasis en las garantías que jugadores, entrenador y árbitros, además del público asistente a un recinto, deben tener de parte de los organizadores para acudir a un partido. Me sentí conmocionado y triste al ver el horrible hecho en el que un objeto golpeó al seleccionador de México, Javier Aguirre, al final de su partido contra Honduras. Hago un llamado a las autoridades pertinentes para que garanticen que esto se respete en todos los niveles .

Antecedente casi letal en 1993