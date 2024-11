Señala que descubrió que es educadora por vocación y una de las experiencias más gratificantes siendo tallerista es cuando de pronto alguien dice ya entendí o ya me salió , aunque también se enfrenta al desinterés en ciertos temas y a estar buscando qué les puede gustar o que hace falta; así empecé dando inglés, porque no se daba .

En entrevista, Sara, quien tiene 43 años de edad y padece atrofia muscular espinal tipo 2, sentada en su silla de ruedas eléctrica, que llama supermotor , cuenta que lo que más le gusta enseñar es origami: me encanta porque es magia, tienes un pedazo de papel y cuando volteas ya es algo, es como una forma muy tangible de que todo es posible .

Su paso por el activismo le sirvió como experiencia para después incorporarse a Pilares, ya que empezó a acudir a conferencias y seminarios, “en los que lo primero que me brincó es que no había personas con discapacidad hablando; entonces, me empezaron a invitar y estuve participando, exponiendo temas de autonomía, sexualidad y vida independiente.

“Entré a Pilares en 2020. La etapa de la pandemia fue la más difícil porque me pregunté ¿cómo voy a dar talleres? Entonces, me puse a trabajar en un proyecto semanal en Facebook que se llamaba Caracoles y otros moluscos, en el que se daba difusión de diversidades”.