Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Lunes 18 de noviembre de 2024, p. 28

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México recibió un recurso de un particular en el que acusa a las nuevas consejeras del Instituto Electoral local –que impugnaron su sueldo en aras de obtener uno de más de 135 mil pesos– de abusar del principio de igualdad salarial, pese a que la presidenta del organismo, Patricia Avendaño, gana 87 mil 821 pesos.

Se trata de un amicus curiae que permite la intervención de terceras personas en un juicio para emitir una opinión sobre un determinado caso. De acuerdo con el escrito, el particular aseguró que la vulneración de la igualdad salarial alegada por las consejeras María de los Ángeles Gil, Melisa Guerra y Cecilia Hernández no aplica, pues existe otra servidora pública –la presidenta Patricia Avendaño– que realiza el mismo trabajo y recibe un sueldo menor conforme al tabulador aprobado acorde con la Ley de Austeridad, de ahí que, en su opinión, el agravio que convocaron las consejeras no existe .

Las tres consejeras electorales impugnaron su salario de 87 mil 821.02 pesos mensuales netos por uno de 135 mil 779.36 pesos, que es mayor al que recibe la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El demandante indicó que la austeridad en todas las instituciones es un tema de transversalidad, horizontal y vertical para todo el personal, desde mandos de dirección, cargos operativos y medios, al que se debe cernir todo servidor público, como las consejeras.