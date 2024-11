Jacobo Kalifa Cueva es pintor y cantante. También se dedica a las bienes raíces. Durante años, comían todos los viernes en casa de Raymundo y Berta con los niños. Además, viajaban todos a Cuatro Ciénegas, Cancún y otros lugares. Pero las acusaciones eran muy graves y cuando los pequeños contaron lo que les hacía, Raymundo lo confrontó: Ya sabemos lo que les has hecho a los niños. Tienes dos horas para que se lo confieses a tu esposa , le dijo. Y Jacobo contestó: No sé de qué me hablas . Indignado, Raymundo remató: Te vamos a meter al tambo .

De manera valiente, Berta Jean Haddock Martínez y Raymundo Javier Martínez Berlanga, padres de dos niñas de ocho y 12 años, decidieron denunciar no sólo por sus hijas, sino para proteger a más menores. Lo hicieron a pesar de los condicionamientos sociales y su relación de amistad y parentesco con Jacobo y su ahora ex esposa Roberta.

Su amiga, preocupada por los demás, ya había hecho lo mismo lanzando la primera señal de alerta a su mamá: No me dejes nunca sola con mi tío Jacobo , le dijo sin mayor explicación a su mamá Ana Sofía Martínez Pro, madre de dos niñas y un niño. Al día siguiente, añadió: Ya me acordé por qué no quiero estar con mi tío Jacobo, es que me toca mis partes íntimas, me mete el dedo, se siente horrible. No quiero que lo siga haciendo, ni tampoco que se lo haga más a los demás .

En mayo de 2022, la mayor de todos rompió el cerco de silencio después de años de abusos. No quiero que pierdas a tu mejor amigo , le dijo a su padre Raymundo Javier Martínez Berlanga, éste le contestó: La que me importa eres tú, siempre te voy a defender a ti . Ella añadió: No me gusta que mi tío Jacobo nos dé besos salivosos en el cachete, dile que ya no me salude .

Lo que querían era el silencio, era lo único que les importaba , dijo Berta y añadió: Nuestra vida cambió drásticamente. Te separas de un amigo, lo odias a la vez, nuestras hijas están sufriendo, sientes que te lo hicieron a ti y luego te amenazan. Fue muy difícil. Afortunadamente las atendimos inmediatamente con sicólogas y van muy bien .

¿Niñero o pederasta?

La Jornada ha tenido acceso a la carpeta de investigación de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León número 1157/2022-UILMTY-DSEX con más de 200 páginas. Y de la misma se desprende el modus operandi de Jacobo para abusar de niñas y niños.

El abuso ocurría mientras los cargaba, cuando jugaba con ellos en la piscina, los paseaba en la moto o montaba a caballo. Aprovechaba cualquier ocasión para tocarlos o frotar su miembro en sus cuerpos. Los encerraba en el baño, en una habitación o bien en el coche.

Cuando las víctimas se quejaban o lloraban, los amenazaba, además les aseguraba que si decían algo no les iban a creer. Los niños le tenían miedo. Unos y otros eran testigos de lo que ocurría con otros niños, mientras sus padres convivían e ignoraban lo sucedido.

Niñas y niños fueron evaluados durante varios días en El Roble: “La violencia sexual contra menores es una forma de violación de sus derechos humanos y tiene graves secuelas para la salud mental y emocional de las víctimas. Dentro de las fases de abuso sexual se encuentran: las de captación, en donde el victimario selecciona a la víctima y gana su confianza, y la de interacción , en donde las caricias afectivas están cargadas de intencionalidad sexual y hacen que la víctima se encuentre confundida”.

En Servicios Periciales, las menores fueron atendidas por las sicólogas María de Jesús Meza Peña y María Eugenia Báez García, con dibujos y otras técnicas que permitieron definir a los niños como víctimas de agresión sexual .

Víctima uno: Hay una persona muy mala que me tocaba las partes privadas, me tocaba aquí donde hago pipí y yo le gritaba que ya, pero no me hacía caso, me lo hizo varias veces y no me gustaba. Él se llama Jacobo, era mi tío, pero ya no . Añade que mientras su mamá estaba en la arena y su papá en el mar, sucedió otra vez: En el mar me empezó a tocar aquí, me metió la mano así, por debajo del traje de baño, estaba muy hondo y me traía cargada. Mi papá andaba ahí en el mar, pero andaba cansado .

Víctima dos: “Cuando empezó estaba chiquita porque aún no nacía su hijo. Tenía como seis años y me dijo que me sentara enfrente en la moto… yo sentía su parte íntima cerca de mi pompa, se sentía su pipí en mi pompa… otra vez me tocó con su dedo en mi pipí, le dije ya para, no me gusta, no hagas eso… recuerdo que tenía como 10 años y empezó a tirarnos a la cama, me agarró de entre las piernas, me agarraba de la pipí”.

Víctima tres: “tenía como siete años y andábamos en el rancho y fui a la cabaña y me quitó la ropa, de la nada me bajó el pantalón y el calzón. Me hizo eso, recuerdo que lo hizo, me tocó la pipí…”.

Callarse no es opción

Ana Sofía Martínez Pro es sicotraumatóloga y ha vivido una serie de acontecimientos muy dolorosos. Primero, el suicidio de su esposo, Armando J. García Fernández y ahora las secuelas del abuso sexual contra sus tres hijos cometido por Jacobo Kalifa Cueva, quien aprovechó esa tragedia para que le llevara a los niños con el pretexto de cuidarlos.

Cuando los niños me contaron lo que les hacía Jacobo no podía creerlo , dijo en entrevista. Las sicólogas de El Roble que atendieron a los niños nos abrieron los ojos y nos hicieron ver que no era cualquier cosa, nos dijeron que era un depredador sexual y era supergrave lo que había hecho y necesitábamos denunciarlo y El Roble denunció .

Por su compromiso con la verdad y la justicia, avisó a otros papás que seguían conviviendo con Jacobo: No debe haber más víctimas. El silencio hubiese sido cómodo, pero queremos justicia, que no se vuelva a repetir. Jacobo representa a una sociedad enferma y debe estar en la cárcel para que no dañe a más niños. Fue un abuso sexual, físico, mental y espiritual; un abuso a todos .