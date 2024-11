M

ientras los nuevos benefactores de la humanidad, los protectores de seres humanos (no de todos), de los animales (los que no se comen), de las plantas (las que no se cortan) y del resto de los seres sintientes, discurren nuevas leyes sustentadas en principios de justicia más o menos hipócritas (lo que no vemos puede sacrificarse de cualquier manera, lo que sí, prohibido sacrificarlo a la vista, mejor en rastros donde el sangrerío sólo salpica a los empleados), otras personas, con una visión más amplia de sí mismas, continúan ejerciendo su vocación y desarrollando sus talentos.

Luego de años, Flamenco con Solera sabe que tradiciones, usos y costumbres se nutren, más que de la mera modernización de imaginación y creatividad artística, del compromiso individual y colectivo por buscar la excelencia. Nuestro grupo ha alcanzado ese nivel porque cada uno de sus elementos no sólo se supera a sí mismo, sino que trata de superar a sus compañeros, antes que por competir por un compromiso que contagia y fortalece. El arte es expresión interior de cada uno y la suma de energías lo que le da carácter a este conjunto , comienza Rocío Ortas, productora artística, bailaora y escenógrafa, que junto con su hermana Mariluli inició y anima hace años al grupo.

“Sin saber lo que vendría –añade Rocío– hace tiempo decidimos convertir la plaza grande del cortijo, totalmente techada, en centro de espectáculos multiusos, con mesas en el ruedo para comer y beber cómodamente al tiempo que se disfruta de cerca un espectáculo. En esta ocasión presentamos Albero rojo, una nueva producción en toda forma, con gran despliegue de baile, sonido e iluminación y una puesta en escena con matices lorquianos, repito, con las sugerencias, cuestionamientos y sensibilidad de cada uno de los elementos del grupo.