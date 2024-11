Interés argentino en el comercio chino

En tanto, el presidente Milei, que también asistirá a la cumbre del G-20, mantendrá un encuentro bilateral en Brasil con su homólogo chino, Xi Jinping, informó el portavoz argentino, Manuel Adorni.

A finales de septiembre, el mandatario argentino declaró estar gratamente sorprendido con el gigante asiático, al que considera un socio comercial muy interesante debido a que no exigen nada .

Milei llegó a la Casa Rosada tras una campaña marcada por un mensaje anticomunista, durante la cual afirmó que no promovería relaciones con este tipo de países , entre los cuales incluyó a Cuba y a la misma China.

En tanto, Lula da Silva, reivindicó ayer la voz de las calles sobre la voz de los mercados ante cientos de activistas de izquierda reunidos a dos días de la cumbre oficial del G-20 en Río de Janeiro. El mandatario izquierdista recibirá a los líderes de las mayores economías mundiales en momentos de alta tensión geopolítica por los conflictos en Oriente Medio y Ucrania.

Lula insta al activismo