Uno de los que abrieron la jornada de ayer fue The Aquadolls, banda de California que presentó su álbum debut en diciembre de 2014. Con un sonido que retoma mucho las guitarras del siglo pasado, calentó más la tarde.

Y los tejidos musculares de los festivalgoers son los que no dejaron de moverse de un escenario a otro (sin cinco proscenios) para llegar al mejor lugar, al sitio más cercano en el que puedan explotar.

Escuchar música no sólo es un fenómeno auditivo y emocional, sino también motor: Lo hacemos con nuestros músculos , escribió Nietzsche.

Los humanos somos una especie tan lingüista como musical. Todos podemos percibir la música, los tonos, el timbre, los intervalos, los contornos melódicos, la armonía y quizá de forma elemental, el ritmo. Integramos todo y construimos la música en nuestras mentes como hicieron las personas reunidas en el encuentro ya muy popular en el festival que manda en el mundo , como reza su eslogan. Tanto que, desde ediciones interiores, han presentado a músicos consagrados como los de este sábado. Nos referimos a New Order, Primal Scream, Shawn Mendes, por mencionar a algunos.

El festival arrancó el pasado viernes, donde Green Day fue el responsable de cerrar el día con una explosiva actuación, también se presentaron Blonde Redhead, BadBadNotGood, The Mars Volta pero la sorpresa fue Toto, que con su música profundamente ochentera trascendió generaciones y se constató en el escenario VANS donde jóvenes corearon los temas de esa emblemática agrupación.

Los extraterrestres no entendían el porqué miles de millones de seres humanos podían estar interpretando y escuchando pautas tonales que carecen de significado, ocupando y dedicando gran parte de su tiempo, a lo que denominan arte sonoro.

En la novela de Arthur C. Clarke, El fin de la infancia, unos seres alienígenas quedaron desconcertados con un gusto de los humanos: la música.

▲ Aspectos generales del segundo día del Festival Corona Capital en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Foto cortesía Ocesa

Desde Vancouver, Canadá, llegó el sonido excéntrico y onírico de Ekkstacy, con una especie de post punk guitarrero que removió la cerilla de algunos.

La estridencia de Black Pumas se hizo presente enloqueciendo a la muchedumbre. El dúo originario de Austin, provocó una reacción explosiva y entusiasta como su propia música.

Crystal Fighters, banda inglesa-española, de indie rock y electrónica, llegó con sus sonidos policromáticos tanto como su atuendo. Formada en 2007 en Londres, Inglaterra y en Navarra, España, presentó su mezcla de ritmos y culturas.

¿Cómo están chilangos? , gritó en español Anne Erin Clark, conocida como St. Vincent, música que fue una de las esperadas del día y la que acumuló una gran cantidad de seguidores en el escenario principal.

La sexy cantautora y multinstrumentista, ganadora de premios Grammy, mostró su soft rock, indie, pop barroco y hasta un electropop traslúcido.

Con su potente banda, hizo bailar y cantar.

Caía la tarde y los ánimos se elevaron quizá por la sed mala, ésa que hace que se consuma el producto de la cebada, así como del etil. Algunos lo consumían como agua pese a su elevado costo. No importa, es el Corona , dijo un grupo de chicas que asistirá a los tres días aunque se queden sin su domingo.

A lo largo de una carrera de casi 35 años, Primal Scream ha marcado pauta en la electrónica incorporada al rock. Y ayer quedó demostrado. Con nuevos miembros liderados por el que fuera baterista de The Jesus and Mary Chain,Bobby Gillispie, los Primal enseñaron a las nuevas generaciones que lo que escuchan actualmente tiene un pasado. Un acto que no tuvo una pizca de desperdicio.

Los beats, los gritos, las selfies, el desmadre sano alimentaban cada rincón del Autódromo Hermanos Rodríguez, sede del festival.

Mientras, otra voz femenina destacaba. La de Jorja Smith, cantautora británica que ha lanzado varios sencillos desde enero de 2016 y colaborado con importantes, vino a México a conquistar con un pop irresistible.

Asimismo, otra dama se subió al lobby de las sobresalientes del Corona: Melanie Martinez, cantante y compositora emergida de un reality que ahora, con tres discos a cuestas, encendió el lugar.

El Corona se engalanó con la presencia de New Order, que días antes había prendido el Auditorio Nacional, ahora, los duques de Manchester regalaron un set de una hora de éxito tras éxito.

La banda británica formada en 1980 por los ex miembros de Joy Division, exhibió el porqué se ha convertido en una agrupación de culto y una de las más aclamadas en el encuentro.

Cerró el cantante y compositor canadiense, Shawn Mendes, quien regresó a nuestro país ahora como uno de los headliners de este festín musical que con luna brillante como testigo, realizó un día más, cargado de lo más emocional de la música actual.

Para el domingo, en el último día de actividades de esta entrega del Corona Capital se espera la presentación de Paul McCartney, Jack White, Empire of the Sun y la leyenda viviente del punk, su majestad Iggy Pop.