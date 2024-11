A

mediados de noviembre, la atención mundial podría desplazarse de los conflictos en Ucrania y Medio Oriente a Brasil, donde se reunirán los líderes del G-20.

En el proceso de formulación del G-20, en 1999, no había una lista codificada de criterios para determinar qué países serían invitados a unirse al nuevo foro. Finalmente fueron 19 y un representante regional (la Unión Europea), que representan casi 90 por ciento de la economía mundial. El nombre G-20 fue adoptado sobre la base de que era un número redondo, fácil de decir y no difícil de memorizar.

La crisis de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos en 2007 se convirtió en una crisis financiera internacional en 2008. Los líderes del G-20 celebraron su primera cumbre en Washington DC a mediados de noviembre de 2008 para abordar la crisis y evitar el casi colapso de los sistemas financieros de varios países avanzados. A partir de entonces, la cumbre del G-20 se celebra casi todos los años en territorio de los diferentes miembros.

Como anfitrión de la presidencia rotatoria, Brasil ha establecido este lema como el tema central del G-20: Construir un mundo justo y un planeta sostenible . Para lograr este objetivo, también ha anunciado tres prioridades: (1) Lucha contra la desigualdad, promoción de la inclusión social y lucha contra el hambre; (2) Lucha contra el cambio climático, promoviendo la transición energética y el desarrollo sostenible, y 3) la reforma de las instituciones de gobernanza mundial.

Vale la pena decir que estos temas de discusión para el G-20 son todos pertinentes y necesarios. La pregunta es, ¿cómo lograr estos nobles objetivos?

El buen funcionamiento de una organización internacional requiere tres elementos: eficacia, eficiencia y legitimidad. Esto quiere decir que lo que la comunidad internacional desea ver no es sólo una declaración conjunta al final de la cumbre, sino acciones colectivas con los pies en la tierra. ¿Seguirá el G20 comportándose como una tertulia o será un equipo de acción?

Las cinco cuestiones siguientes podrían ser pertinentes:

En primer lugar, el G-20 debería mejorar su imagen. Si bien hizo un buen trabajo al hacer frente a la crisis financiera mundial de 2008 coordinando las políticas macroeconómicas de sus miembros de manera concertada, no ha logrado pasar del papel de bombero a un comité directivo para abordar cuestiones tan importantes como la aceleración del crecimiento mundial, el impulso de la gobernanza económica global, frenar el proteccionismo comercial, etcétera.

No es de extrañar que algunas personas se quejen de que la cumbre del G-20 es una pérdida de tiempo para los líderes mundiales, y sugieran que se reúnan y hablen por teléfono o video como lo hicieron varias veces durante la pandemia de covid-19, sin volar miles de millas a una sala de conferencias en el país de presidencia rotatoria y así contribuir a reducir la huella de carbono. Este tipo de críticas han ido demasiado lejos, pero el grupo realmente necesita demostrar que puede cumplir con las expectativas de la comunidad internacional.