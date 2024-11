Dora Villanueva

Enviada

Periódico La Jornada

Domingo 17 de noviembre de 2024, p. 13

Shanghái. La explotación de la plata mexicana durante el virreinato se extendió a tal grado, que luego de que el real de a ocho –la moneda que la colonia española movió como un uso corriente a nivel internacional– el mexican dollar encontró parte de su nicho en las ciudades costeras de China en la última mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX.

Respaldada por el metal extraído de las minas mexicanas, que bancos internacionales y chinos acapararon por décadas como reserva, el papel moneda denominado mexican dollar se extendió por los puertos chinos donde el comercio internacional era la principal actividad y circuló a la par del tael de Shanghái; de la unidad de oro aduanera, emitidos por el Banco Central de China; del yuan y del dólar de Hong Kong.

En lo que fuera una casa de la concesión francesa de Shanghái, donde se realizó el primer Congreso Nacional del Partido Comunista de China, que ahora funge como un memorial, se exhiben estos billetes, una muestra del ambiente que se vivía en puerto, no sólo como el nodo comercial con occidente, sino como el centro industrial que permitió levantar el movimiento político con la Unión Soviética y la Internacional Comunista en esta ciudad.

Debido a la confianza que había en la pureza del metal en que eran fundidos, los mexican dollars llegaron a ser una de las principales monedas corrientes en varias ciudades costeras de China un vez que comenzaron a escasear los reales de a ocho que el imperio español internacionalizó con la plata explotada de las colonias, sobre todo de México y de Potosí, en Bolivia.

En un artículo publicado en 1904 en The Quarterly Journal of Economics, titulado El fin del dólar mexicano , el político y economista Abram Piatt Andrew reporta que los dólares mexicanos están en circulación en los puertos de Cantón, Swatow, Amoy, Foochow, Ningpo y Shanghái .

Debido a que el gobierno chino permitió que algunas corporaciones bancarias extranjeras fungieran como autoridades emisoras de billetes , hasta la fecha se pueden encontrar subastas de mexican dollars del Banco Ruso-Chino, la Corporación Bancaria de Hong Kong y Shanghái, el Banco Sino-Belga, el Banco de la India, Australia y China y el Banco Industrial de China.