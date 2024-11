De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 17 de noviembre de 2024, p. a10

La atleta mexicana Ella Bucio demostró una vez más su calidad al conquistar la medalla de oro ayer en la segunda edición del Campeonato Mundial de Parkour-FIG efectua-do en Kitakyushu, Japón.

En la prueba de velocidad femenil, la tricolor obtuvo el primer lugar al registrar 38.28 segundos. La presea de plata fue para la estadunidense Audrey Johnson (38.62), mientras la sueca Miranda Tibbling (39.55) se quedó con el bronce.

“Ha sido bastante agotador tanto física como mentalmente con los cambios de horario debido al clima y sin saber si estaríamos compi-tiendo o no. Pero al final, si no lo intentas, no puedes tener éxito.

Estoy contenta de haber ganado a pesar de todas esas dudas , declaró la atleta de 27 años al término de la competencia en entrevista con la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), organismo que avala el certamen.

La máxima referente del parkour mexicano, disciplina que practica desde hace casi una década, ya había ganado un campeonato mundial en 2022 en la modalidad de estilo libre, por lo que refrendó su título, aunque en esta ocasión fue en la prueba de velocidad.

El objetivo en esta competencia es superar de principio a fin todos los obstáculos con estilo y delicadeza en el menor tiempo posible.

Este año, la capitalina, quien en 2023 superó con éxito una operación en el hombro izquierdo, también obtuvo una medalla de bronce y dos títulos en el serial de Copas del Mundo de Parkour, con lo que continúa afianzándose como una de las mejores exponentes de es-ta disciplina a escala internacional.