Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Domingo 17 de noviembre de 2024, p. 3

Una tierra hostil de barreras físicas y dibujadas recibe a quien visita la exposición del artista multidisciplinario Enrique Ježik (Córdoba, Argentina, 1961) en la galería Acapulco 62. En Llegar a terreno hostil, muestra curada por Virgina Roy, destacan los dibujos realizados sobre alambre de navajas con la técnica del frottage, y una instalación hecha con nueve esculturas, u objetos hostiles , que impiden una circulación fluida por el pequeño local.

Radicado en México desde 1990, la práctica de Ježik se ha caracterizado por el análisis de la violencia, el poder y los sistemas de vigilancia en la geopolítica actual, escribe Roy. De ahí su interés por trabajar sobre las barreras, los límites, las fronteras y los medios físicos con que se definen. En cierto momento volvió su mirada hacia el alambre de navajas, invento siniestro , sucesor del alambre de púas, diseñado para detener a las personas y hacer daño , con el que ya había trabajado en formato de performance.

Arte peligroso y filoso

Conocido más bien por sus instalaciones y performances que involucran maquinaria gigantesca, Ježik no exhibe con frecuencia su obra dibujística.

Dadas las dimensiones reducidas de la galería, y ante el reto de exponer en un lugar minúsculo , optó por sacar a la luz una serie sobre el tema de los alambres, iniciado en 2020 y retomado en 2024. Para ello trabajó con la técnica de frottage sobre alambre de navajas.