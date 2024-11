Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Domingo 17 de noviembre de 2024, p. 3

Sentido Project, agrupación eslovena que fusiona elementos de jazz, pop y experimental con el arte y el sentimiento del baile, la música y el canto flamenco, ofrecerá un concierto hoy en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde presentará Ecos, su disco más reciente.

La banda está conformada por Urška Centa, compositora y primera voz, quien también desarrolla coreografías de flamenco; Primož Fleischman, en el saxofón; Arsenije Krstić, en el piano; Tadej Kampl, en el bajo eléctrico, y Nino Mureškić, percusiones.

Para los integrantes del ensamble, el jazz y el flamenco han tejido una hermandad de géneros durante varias décadas: los une la búsqueda de una expresión musical única y distintiva, en la cual prevalece un ritmo poderoso, una expresión vocal personal y la improvisación.

Urška Centa, comenta en entrevista: La idea central de la música de Sentido Project es que el cuerpo en su movimiento no es sólo una expresión visual, sino también sonora. Unimos elementos en una totalidad armónica donde la danza se expresa a través del movimiento y del sonido .

Formado en 2019, Sentido Project produce un género híbrido contemporáneo, donde el diseño musical se fusiona con el jazz y los ritmos del pop, buscando los puntos de encuentro entre la música y el baile flamenco.

Desde que surgió la banda en Liubliana, como una agrupación musical que integra varios elementos, su base ha sido el baile flamenco que está ligado a la música, porque el bailarín en esencia es un instrumento de percusión, porque con su cuerpo crea ritmo y guía a los músicos pensando con el movimiento y dibujando el sonido , indicó la cantante de la agrupación.