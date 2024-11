Ángel Vargas

La Jornada

17 de noviembre de 2024

La jornada sabatina de Original: Encuentro de Arte Textil Mexicano, que concluye este domingo en el Complejo Cultural Los Pinos, estuvo dedicada a los niños y niñas, a quienes se ofrecieron actividades, como ocurrirá también hoy, de 10 a 20 horas.

Si bien la mayoría de los pequeños visitantes se maravilla por la destreza de los artesanos y la magia que logran con su trabajo, algunos consideran que es un oficio aburrido y, sobre todo, mal pagado , además de poco reconocido socialmente.

Santiago Emilio Vázquez Ramírez, de ocho años, pidió a sus papás que lo trajeran a la ex residencia presidencial a ver las artesanías, porque le parecen muy bonitas , sobre todo por los colores y las formas.

Los artesanos son muy importantes, porque gracias a ellos seguimos siendo muy mexicanos , dijo, pero negó que sea una actividad que le gustaría ejercer cuando crezca, ya que me parece muy aburrido y les pagan muy mal .

Opinión similar es la de Leonardo Ríos, de 12 años, a quien el quehacer de los artesanos le parece muy padre e interesante , en especial por lo cuidadosos y lo detallistas que son, y porque hacen cosas sorprendentes .

Afirmó que es un trabajo muy importante, debido a que no deja que se extinga la diversidad cultural en el país. Aunque, la verdad, no me gustaría ser artesano, porque poca gente valora su trabajo y ganan muy poquito , señaló el adolescente, quien acudió a Los Pinos con sus papás y su hermano.

A sus nueve años, Ximena Quetzali se dice fan de las artesanías y es de los pocos niños consultados por este diario que dijo que de grande le gustaría ser artesana, porque son parte muy importante de la cultura y además hacen cosas muy lindas . Lo que más le gusta son los bordados y las figuritas tejidas, porque sé que cuesta mucho trabajo hacerlas. También me gustan las pulseras, por bonitas y llamativas .

La infancia tiene un papel central en la cuarta edición de Original, organizado por la Secretaría de Cultura federal. Incluso, cuenta con un programa especial, denominado Original Escuincles, conformado por exposiciones, instalaciones, actividades artísticas y talleres, entre ellos de bordado, tintes naturales, joyería en arte plumario y jicaritas laqueadas.

Lo que falta es la expoventa de juguetes artesanales. A excepción de algunos módulos con animales de fieltro, como el de Yolanda López Juárez, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y de las famosas muñecas Lele, disponibles en el estand de Juana Pérez Pascual, de Amealco de Bonfil, Querétaro, el grueso de la oferta está conformada por vestimentas, textiles, bordados y accesorios para mujer, como collares, aretes y pulseras.