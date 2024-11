E

l Museo Archivo de la Fotografía (MAF), que se encuentra en el corazón del Centro Histórico, junto al Templo Mayor, presenta la exposición Para que la cuña apriete, de Francisco Mata Rosas, excepcional fotógrafo capitalino que ha plasmado su amor por la Ciudad de México en imágenes notables, ha sido también viajero curioso que lo ha llevado a recoger con su lente momentos y lugares que conforman una obra vasta y emotiva.

Sus inicios en la fotografía profesional se remontan como fotoreportero a lo largo de seis años en el periódico La Jornada. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la maestría en artes visuales en la UNAM.

Ha recibido diversos reconocimientos desde 1988 con el Premio de Adquisición en la Bienal de Fotografía Mexicana, hasta el más reciente: Honor of Distinction in Photojournalism, Black and White Spider Awards en el 2006. Su obra se ha publicado en varios de los principales periódicos y revistas de Estados Unidos, España, Canadá, Italia, Francia, Inglaterra y México en donde también ha exhibido sus trabajos.

En esta exposición, a través de 67 imágenes, se muestra la labor de cuatro series fotográficas de las más representativas de su trayectoria profesional de casi cuatro décadas: La Ciudad de México: su primer gran amor; Al extremo; Disyuntiva agua/tierra y Encuentro de miradas.

Sus fotografías reflejan más allá de rostros y lugares, historias que rodean al autor que, como declaró en una entrevista, fotografiando al otro nos retratamos a nosotros mismos .

La fuerza de las imágenes invitan a establecer un diálogo y tienen múltiples lecturas que propician una confrontación de miradas. Mata Rosas ha dicho que más allá de cómo se ve la imagen, es más importante cómo se lee.

Las fotografías que recogen escenas de los migrantes en su lucha por cruzar son profundamente conmovedoras y muestran, como varias otras, la esencia de la esperanza y resiliencia en el México actual.

La edificación que alberga el MAF se conoce como Casa de las Ajaracas, por la ornamentación de yesería tipo mudéjar de la fachada y data del siglo XVIII, aunque el interior fue totalmente modificado en los años 40 del siglo XX.