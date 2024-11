S

ucede que los intelectuales, cuando la historia los rebasa y no cumplen con lo que ellos habían entendido y pronosticado, renuncian a pensar. No lo digo sólo por los nuestros, que todos los días confunden Estado con alguna forma de autoritarismo. De la lectura de la historia de los intelectuales franceses, entre 1944 y 1989, de François Dosse, extraigo esta historia. Es 1981 y la llegada de la izquierda al poder se da sin el apoyo de los intelectuales. Instalados en la frivolidad, Gilles Deleuze, Félix Guattari (los antes polemistas anti-freudianos), Paul Virilio (el teórico de la velocidad), entre otros, deciden apoyar en la elección presidencial a un cómico, Elíseo de Coluche, propuesto en una broma por la revista satírica Charlie Hebdo. François Mitterrand, el que resultaría electo a la presidencia, tiene que mandar a su jefe de campaña, Jacques Attali, para convencer al cómico de que retire su candidatura. El apoyo de los intelectuales a su causa, puede hacer que la izquierda pierda valiosos votos contra la derecha. Hay que decir que la izquierda no ha ganado una elección desde León Blum en 1936, pero ahora no hay Sartres ni Camus ni Beavoirs. Lo que hay son teóricos de las estructuras, historiadores de las cuentas largas, opinadores de la televisión, que han decidido que el Estado es totalitarismo, que el poder es maldad, que la Revolución lleva al Terror, que el anticolonialismo es Pol Pot masacrando a su propia población en Camboya, que el futuro no es más que una especie de religiosidad laica.