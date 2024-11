Explicó que en esa ampliación se volvió a solicitar una suspensión, la cual se concedió “simple y sencillamente para que detuviera absolutamente todo lo relativo a la elección, y con todo me refiero a cuestiones, elementos financieros, o si se tratara de cuestiones humanas, logísticas, etcétera.

En su momento se le requirió para que informara qué actos estaba realizando para cumplir con esa suspensión. En un primer momento, el INE me respondió que no sabía qué hacer y le dejé claro que debía cumplir con la suspensión. Lo requerí y lo apercibí con multas de poquito más de 54 mil pesos para cada uno de los consejeros del INE, quienes me contestaron en un oficio del 30 que no iban a acatar la suspensión.