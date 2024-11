Se trata, dice la mandataria en su exposición de motivos, de dejar atrás el neoliberalismo ortodoxo , que la 4T rechaza por el daño que ha producido al pueblo mexicano , y reorientar al país hacia una economía moral con bases sólidas , que se reflejan en finanzas públicas sanas, buenos fundamentos macroeconómicos y, lo más relevante, la reducción histórica de la pobreza operada en la administración anterior , lo que no sólo significa una mejora para el pueblo mexicano, sino la posibilidad de hacer funcionar la economía partiendo de un enfoque basado en el bienestar de las personas y no sólo en las reglas del mercado .

De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica, en 2025 el crecimiento económico del país provendrá, principalmente, de la demanda interna. El consumo seguirá aumentando por factores internos y por diversas políticas públicas que promoverán su incremento. Dentro de los primeros, destacan un mercado laboral dinámico e inclusivo, con aumentos salariales que compensen adecuadamente a los trabajadores y les brinden una mayor capacidad de compra sin que esto genere disrupciones en la formación interna de precios .

Además, el gobierno federal continuará el impulso de la inversión pública por medio de diversos proyectos de infraestructura aeroportuaria, carretera, ferroviaria y portuaria, y de energía, que mejorarán las redes de comunicación, aumentarán la integración económica de las regiones del país y promoverán el desarrollo de las cadenas de proveeduría. Asimismo, se fomentará la comunicación y coordinación entre los sectores público y privado para facilitar la logística en la construcción de los proyectos como los Polos de Desarrollo para el Bienestar. Estas inversiones permitirán la generación de empleos de calidad, una mayor competitividad de las empresas nacionales frente a los mercados globales y la disponibilidad de mayor energía para la producción .

Las rebanadas del pastel

No tiene límite, porque va de ridículo en ridículo: ya ni sus amigos lo soportan, porque Javier Milei (quien viajó a Estados Unidos con el único propósito de tomarse una foto con su idolatrado Donald Trump en una reunión organizada por el futuro presidente estadunidense, The AFPI Gala at Mar-a-Lago) tomó el micrófono, le cortaron el sonido, lo callaron y en cuestión de minutos lo bajaron del atril, dada la cantidad de sandeces que escupe por minuto, amén de que nadie le hacía caso. La presentadora le dijo abajo y el sólo atinó a decir Ok . Eso sí, logró su tan ansiada placa con el cavernícola que en breve se instalará en la Casa Blanca. Y como el citado, muchos más.

Twitter: @cafevega

cfvmexico_sa@hotmail.com