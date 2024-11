A

unas semanas de que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca, América Latina presenta un panorama sombrío en el que la mayor parte de los países es gobernada por fuerzas políticas que, si no son abiertamente rastreras hacia Washington, tampoco dan muestras de interesarse por proteger a sus ciudadanos de los embates que vendrán del norte. Con uno de los gabinetes más ultraderechistas de la historia reciente, y en particular con un personaje tan siniestro como Marco Rubio al frente de la cancillería, el magnate ha dejado claro que su administración profundizará las prácticas más dañinas que su país despliega en la región. Si a ello se suman las draconianas restricciones al movimiento de personas y proteccionismo comercial sui generis con que interpreta su lema America First ( Estados Unidos Primero ), es evidente que se avecinan tiempos turbulentos en el espacio latinoamericano.

Como se ha señalado en este espacio, el talante agresivo de Trump no tiene por qué ser una catástrofe mientras haya gobernantes decididos a plantarle cara de manera firme e inteligente, sin entrar en confrontaciones estériles, pero también sin ceder un ápice de soberanía. Lamentablemente, son contados los dirigentes latinoamericanos con la capacidad y la voluntad para emprender esa tarea y, aunque México sí tiene un Ejecutivo con esas características, es inevitable experimentar la desolación que se vive al sur, con administraciones surgidas de golpes de Estado –Perú–, elegidas de manera formalmente democrática pero al servicio de las oligarquías –Argentina, Chile, Ecuador–, que han mantenido a los ciudadanos de modo casi ininterrumpido bajo el yugo del Estado de excepción –Ecuador–, traidoras de todas las causas que abanderaron para ser elegidas –Chile– y que han emprendido el desmantelamiento sistemático de sus países para entregarlos a los grandes capitales locales y foráneos –Argentina–.