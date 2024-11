No obstante, el presidente valenciano atribuyó los fallos en la gestión de la crisis a una serie de errores de diversos organismos; desde los equipos especializados de su gobierno hasta los responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que pertenece al ministerio de Transición Ecológica del gobierno central y que está presidido por la vicepresidente tercera, Teresa Ribera, además de a los propios responsables de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El día que comenzó la tragedia, el 29 de octubre por la tarde, Mazón estuvo en una comida con una periodista mientras se reunía el comité de crisis y no se incorporó a la zona de mando y vigilancia de la situación hasta pasadas las siete de la tarde, prácticamente cuando ya se habían desbordado varios ríos y algunos pueblos de la zona pedían auxilio a gritos.

No oculto los errores de la Generalitat, los reconozco, los asumo e incluso pido disculpas y no voy a eludir las responsabilidades, tengo que ser el primero , señaló Mazón, mientras la oposición local y el gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, exigieron su renuncia y nombrar a un presidente técnico para liderar la etapa de la reconstrucción.

A partir de ahí, señaló a la CHJ que, según él, ni avisa ni alerta a Emergencias de la Generalitat del riesgo de desbordamiento del barranco del Poyo , que fue el origen de la tragedia.

No contamos con información suficiente y a tiempo. La catástrofe superó nuestros protocolos. No es lo mismo un episodio de lluvias torrenciales, que era para lo que estaba previsto todo, que una barrancada que superó las previsiones de la Aemet .

La ministra de Ciencia y líder del socialismo valenciano, Diana Morant, exigió al Partido Popular (PP) que destituya a Mazón del cargo y que un presidente de perfil técnico lidere la reconstrucción.

“Hay quien pide una convocatoria electoral, pero ahora toca sacar lodo de los colegios, no las urnas. (…) No podemos seguir gobernados por un presidente negligente. Por eso, nos dirigimos al PP con una exigencia y una propuesta: que destituya a Mazón y que elija a un gobernante con capacidad técnica y experiencia de gestión, que no anteponga su supervivencia a las necesidades de los valencianos”, expuso la ministra española.