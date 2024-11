Reuters, Ap, Sputnik y Europa Press

Periódico La Jornada

Sábado 16 de noviembre de 2024, p. 20

Moscú. El presidente ucranio, Volodymir Zelensky, denunció un ataque masivo y combinado por parte de Rusia contra la ciudad de Odesa, el cual se saldó con al menos un muerto y daños materiales, mientras el alcalde de la referida urbe, Gennadiy Trujanov, declaró que la ofensiva dejó sin calefacción a más de 40 mil personas que tendrán que resistir las bajas temperaturas durante un tiempo.

Un edificio residencial de varios pisos fue destruido en el centro de Odesa, varios apartamentos fueron incendiados y otros de gran altura resultaron dañados, junto con unos 30 automóviles , añadió el gobernador regional Oleh Kiper, en Telegram.

El ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, reprochó a Zelensky querer involucrar a otros países de manera directa en la guerra con Rusia ante las constantes críticas que llegan de Ucrania por su supuesta falta de compromiso al no derribar proyectiles rusos que sobrevuelen cerca de la frontera polaca, como lo ha pedido el presidente ucranio.

No se puede decir que Varsovia no esté haciendo todo lo que puede, lo hemos hecho y así continuaremos , reivindicó el ministro de Defensa, y subrayó que el límite de ese apoyo a Kiev es la seguridad de Polonia. Si entregar cualquier equipo militar o armamento pone en riesgo la integridad del Estado polaco, no lo haremos , agregó.

Por su parte el presidente ruso, Vladimir Putin, enfatizó que los intereses de su país deben ser tomados en cuenta para un alto el fuego, en conversación telefónica con el canciller alemán, Olaf Scholz, quien intercedió en favor de una solución dialogada.