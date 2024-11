¿Q

ué hacer con Woody Allen? A punto de cumplir 89 años, el cineasta neoyorquino se mantiene como apestado en su propio país, cancelado por la cultura woke sin que se hayan formulado cargos legales en su contra. Por otro lado, sus intentos de seguir haciendo cine lo han llevado a mudarse al extranjero con poca fortuna. Como es el caso de Golpe de suerte, su primera producción totalmente hablada en francés.

Es sabido que a Allen le gusta imitar a sus admirados directores europeos, como Bergman y Fellini, por ejemplo. En esta ocasión se aproxima al estilo del francés Claude Chabrol y sus thrillers situados en la alta burguesía de su país. Pero sólo consigue una especie de Chabrol descafeinado.

La trama se sitúa en París, donde una joven mujer llamada Fanny (Lou de Laage) se topa por casualidad en la calle con Alain (Neils Schneider), un aspirante a escritor, enamorado de ella desde que ambos estudiaban en el liceo francés de Nueva York. Ella, a su vez, está casada con Jean (Melvil Poupaud), un hombre mayor millonario que la empalaga y controla con sus atenciones.

El insistente cortejo de Alain hace que finalmente Fanny se vuelva su amante. Ante los cambios de conducta en la chica, Jean contrata a un detective privado, quien le revela la infidelidad de su esposa. El esposo cornudo contrata a dos matones rumanos con el fin de hacer desaparecer al amante.

Hay algunos cambios en el ya trillado estilo de Allen. Por una vez, sus actores no imitan las inflexiones vocales del director. Las canciones gringas de los años 30 en la banda sonora han sido remplazadas con temas de jazz más recientes; son composiciones de Nat Adderley y Herbie Hancock de los años 60, pero eso ya es progreso. Y a diferencia de lo que hacía en Vicky Cristina Barcelona (2008), no cae en el enfoque turístico de sus locaciones. Fanny y Alain se citan frecuentemente en la calle, mas no aparecen monumentos parisinos (debemos felicitar a Allen por no mostrar nunca la torre Eiffel). Eso sí, la tipografía de los créditos sigue siendo la misma y mantiene su duración en los muy considerados noventa y pico minutos.