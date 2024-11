Con el avance tecnológico este efecto ya no sucede, pues ahora las personas activan las luces de sus celulares, ya no es el breve parpadeo de la chispa de los encendedores.

Desde 1993 a la fecha McCartney ha visitado nuestro país de manera constante, los pasados seis conciertos los ha realizado en lo que fue el Foro Sol –hoy estadio GNP–, el Estadio Azteca y en el Zócalo. El bajista no requiere de grandes montajes, como lo acostumbran otros, aunque el espectáculo que nunca falla son los fuegos artificiales en la canción Live and Let Die.

Mañana Paul McCartney cierra su visita a la Ciudad de México con su presentación en el Festival Corona Capital, un acontecimiento poco usual pues el ex Beatle no acostumbra participar en este tipo de encuentros.

No obstante, la tecnología brinda nuevas posibilidades, como lo que ocurrió en sus conciertos en el estadio GNP, cuando decenas de drones volaron encima del escenario y formaron figuras como corazones, círculos y hasta una W gigante para recordar a The Wings, el grupo musical que Macca formó luego de la separación de Los Beatles. Las aeronaves no tripuladas giraron sincronizadas para enmarcar la canción Let Me Roll It, como una de las mejores de la noche.

En su visita de 2012 en el Zócalo, donde más de 200 mil personas lo pudieron escuchar de manera gratuita, el británico salió a escena con el famoso mariachi Gama 1000 para cantar Ob-La-Di, Ob-La-Da, luego hicieron bailar a la gente que entonó brevemente el Cielito Lindo como un guiño a la música regional mexicana.

La política no ha estado exenta de los conciertos del artista inglés, precisamente aquel 10 de mayo en la Plaza de Constitución, en plena campaña electoral, a alguien se le ocurrió desplegar una bandera con el logo del PRI desde uno de los balcones que rodean el Zócalo, pero a los pocos minutos la retiraron por las miles de rechiflas en contra de quien era su candidato presidencial, Enrique Peña Nieto.