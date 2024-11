Europa Press

Sábado 16 de noviembre de 2024, p. a11

Madrid. Portugal aún camina bajo el liderazgo de Cristiano Ronaldo. Su dominio ante Polonia, al que goleó 5-1 en la quinta fecha de la Liga de Naciones, no tuvo premio hasta después del descanso, cuando el astro de 39 años hizo valer su jerarquía con un doblete. Los lusos se adelantaron en el estadio Dragão con el gol de cabeza de Rafael Leao (59), poco antes de que CR7 convirtiera un penal a lo Panenka (72) y redondeara su actuación con una chilena a pase de Vitinha (87) de forma espectacular.

Bruno Fernández (80) y Pedro Neto (83) completaron el festival de anotaciones. Con el liderato de grupo asegurado al llegar a 13 puntos, Portugal desplazó a Croacia al segundo puesto (7) tras su derrota por 1-0 en su visita a Escocia. Tanto polacos como escoceses acumulan cuatro unidades y la sexta jornada dictará sentencia.

Aunque intenta alcanzar los mil tantos en su carrera, Ronaldo reconoció ayer el poco tiempo que queda en su carrera profesional. Ahora afronto mi vida viviendo el momento y ya no puedo pensar en lo que dije de llegar a los mil goles , admitió el delantero del Al-Nassr, quien cumplirá 40 años el 5 de febrero próximo.

El cinco veces Balón de Oro acumula 908 goles y cumple un contrato con el club de la Saudí Pro League, hasta junio de 2025. Logró la cifra de 900 dianas el mes pasado. Mil goles está muy bien, pero si no llegan, ya soy el jugador de la historia con más anotaciones , agregó sin dar detalles de su probable participación en la Copa del Mundo de 2026.