Gilberto Zurdo Ramírez cami-na frente al escenario de una falsa pirámide maya en Arabia Saudita, lo hace con la seguridad que lo confirma como el primer monarca mexicano de peso crucero. Sin embargo, mientras atraviesa ese montaje de cara al duelo de hoy ante el británico Chris Billam-Smith, también recuerda las complicaciones que vivió para recuperar su salud mental tras la derrota que sufrió hace dos años ante el ruso Dmitry Bivol.

Me costó bastante superarlo, incluso fui a terapia, he ido por mucho tiempo con una doctora en Culiacán, es una sicoanalista que me ha ayudado a sobrellevar mi vida, mi carrera. A veces uno se pierde en el camino, pero debe saber retomarlo , dijo el mexicano al portal DAZN.

El descalabro ante Bivol es el único que arrastra Zurdo Ramírez en su trayectoria en la que presume 46 victorias. Esa caída lo llevó a una reflexión respecto de sus metas y, sobre todo, la manera de enfrentar los momentos de mayor complejidad.