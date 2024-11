We toast with bitter dreg, to our emptiness

This is the end of every song that we sing The fire burned out to ash and the stars dim with tears Cold and afraid, the ghosts of all that we’ve been

La hechicería venida de esos tambores suena submarina, tremebunda, volcánica y edénica, todo al mismo tiempo mientras se desenreda una boa desde el bajo inmarcesible del gran Simon Gallup, arropado por discretas armonías en la guitarra de otra leyenda: Reeves Gabrels. Todo está listo porque en las teclas se declama la ternura característica de Robert Smith con sus melodías que suenan a canción de cuna. He ahí que identificamos el estilo inconfundible de Da quiur, Dequiur, the CURE, The Cure en melopeas que mezclan cuentos de hadas con sueños infantiles con versos de Edgar Allan Poe.

Ese escritor, Ernest Dowson (1867-1900) y su poema de bello y largo título: Non Sum Qualis eram Bonae Sub Regno Cynarae han visto nacer muchos mitos y leyendas, como la novela de Margaret Mitchell, Gone with the Wind, inspirada en esta estrofa:

I have forgot much, Cynara! gone with

the wind

Flug roses, roses throng riotously

dancing

To put the pale, lost lillies out of mind

El poema que inspiró el nuevo disco de Robert Smith se llama Dregs y ahí canta su autor, Ernest Dowson:

The fire is out, and spent the warmth

thereof,

(this is the end of every song man

sings!)

…

For the dropped curtain and the

closing gate:

This is the end of all the songs man

sings

Cantor del pesimismo de la era victoriana, Ernest Dowson convirtió en metáfora la intensidad del formato canción para hablar de la impermanencia, la vacuidad, lo insatisfactorio, que son los ejes del dharma y los vectores que alumbran el nuevo disco de Robert Smith, cuyas ocho canciones son las veces en que muere y renace con el pálpito de la esperanza.

De manera semejante a como Gustav Mahler en su momento se dejó guiar por esos mismos vectores, Robert Smith recoge en su nueva obra las pérdidas recientes de su madre, su padre y su hermano, que dejaron lastimaduras hondas en su ser.

Por eso en la pieza seis: I Can Never Say Goodbye, canta:

From out the cruel and treacherous

night

Something wicked this way comes

To steal away my brother’s life

Lo cual ha conducido a un error de interpretación apresurada, pues el verso Something wicked this way comes pertenece a William Shakespeare, quien lo pone en labios de la segunda de las tres brujas que increpan a Macbeth en la escena uno del acto cuarto de esa obra, Macbeth, pero muchos creen que Smith se refiere al título de la novela de Ray Bradbury, traducida como La feria de las tinieblas.

Lo cierto es que el poeta Robert Smith transpira tranquilidad semejante a la que refleja en estos versos de su pieza And Nothing is Forever, segunda en su nuevo disco:

As the memory of the first time

In the stillness of a teardrop

En la siguiente, A Fragile Thing, define:

Nothing you can do but sing, this love

is a fragile thing

This love is my everything

But nothing you can do to change the

end

Es cuando el nuevo álbum de The Cure alcanza su clímax, su densidad máxima, inmensas masas de sonido danzan, se enredan, se desenvuelven, se vuelven a ayuntar, se untan se pliegan se despliegan se mecen en compases de canción de cuna, se vuelven auroras boreales cuya densidad permite tocarlas, palparlas, colocarlas entre nuestros brazos mientras el oído se solaza en el zumbido del bajo en el crepitar de los teclados en el coro de guitarras en la magia que hace nacer Robert Smith de su hermosísimo instrumento mientras la bataca acelera la intensidad, el frenesí, el instante en el que el fuego interior proporciona al escucha un estado de euforia espléndido, un placer magnánimo, un estado de gracia, una serie de prodigios que hacen del grupo The Cure uno de los favoritos de la gran melomanía, esa que se solaza en colocar el oído fino, oído de experto en algún instrumento, en algún momento determinado, para hacerlo chocar en el espacio sideral con los demás y proporcionar un placer extremo, todo en medio del milagro de la poesía, cuya culminación en el nuevo disco de Robert Smith ocurre en la pieza ocho: Ending Song, donde nuevamente la metáfora del formato canción con el ciclo de la vida se cumple, para la eternidad:

Left alone with nothing, nothing

Nothing

Nothing

Nothing

De manera semejante a como Gustav Mahler concluye su Canción de la Tierra con el vocablo alemán correspondiente a eternamente (ibig… ibig…):

Ewig…

Ewig…

Y es así como el nuevo disco de The Cure termina como comienza y comienza como termina: en el ciclo de la vida, en el renacer. En la esperanza.

