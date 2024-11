Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Sábado 16 de noviembre de 2024, p. 5

La exposición Aura múltiple, abierta en la Galería Central del Centro Nacional de las Artes, resume la producción realizada a lo largo de casi seis lustros en el Centro de Formación, Producción e Investigación Gráfica, Museograbado, taller de arte impreso ubicado en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, en Zacatecas.

El artista y técnico impresor Plinio Ávila, coordinador del Museograbado, curó la muestra de obra de 20 artistas, ya que conozco todas las piezas, porque en todas ellas colaboré . En el acto inaugural, Ávila indicó que la exhibición es una reflexión sobre el arte impreso que se ha gestado en el taller, y acerca de cómo ha cambiado el arte en México y de qué manera la gráfica puede ofrecer alternativas de ver el mundo desde la forma en que se realiza y las técnicas que se utilizan, las cuestiones de textura, de puntitos que pueden verse en algunas piezas, como las de Francisco Toledo, por ejemplo .

El Museograbado es un espacio al que el artista viene, presenta sus ideas y los impresores y técnicos trabajan en conjunto con él para desarrollarlas, colaborar en la producción de la obra, al mantener la limpieza conceptual de lo que el artista puede llegar a crear. Somos una herramienta .

Actualmente, el taller funciona con equipo nuevo, bajo el nombre de multilab, con más tecnología, porque el maestro Felguérez la utilizaba para desarrollar su obra. La gráfica es también tecnología. Tratamos de ir hacia donde el arte contemporáneo se dirige , apuntó Ávila.

Fundado en diciembre de 1999, bajo la iniciativa de Felguérez y su esposa, Mercedes Oteyza, a lo largo del tiempo, en el Museograbado “hemos notado un cambio relevante, ya que empezamos a trabajar con artistas coetáneos del pintor, escultor y grabador, y de pronto continuamos con una generación de ‘muchachos’, como les decían Manuel y Meche. Eran como sus alumnos, sin embargo, trabajaron de forma relativamente tradicional. Empezar a crear con ploter, por ejemplo, significaba un poco de shock. La gráfica digital en su momento fue un alboroto.

Después, colaborar con artistas más jóvenes que ya buscaban algo totalmente diferente con la obra, significó para nosotros un cambio muy importante, que creemos refleja un giro también en el arte y una forma nueva de hacer las cosas.

Aura múltiple se divide en tres secciones, una más tradicional, que de tradición no tiene nada , con maestros como Vicente Rojo, Toledo, Fernando González Gortázar y Helen Escobedo.

La segunda comprende piezas con sentido político, se habla sobre todo de las posibilidades de la gráfica de transmitir y confirmar el mensaje con su multiplicidad y dimensiones. La última sección es más lúdica, abstracta y sutil, al grado de que hace olvidar que es gráfica .

De Felguérez se exhiben piezas realizadas con láser. Respecto de la forma de trabajar de Toledo, Ávila comentó que empleaba las herramientas de forma muy diferente. Su aproximación a la gráfica era física, de puntear, rayar e incidir. Su acercamiento era puramente táctil. Sus piezas son para verse de cerca porque trabajaba encima de ellas; incluso, se quejaba de que le dolía el cuello .

La obra más grande de la exposición es Destino incierto, instalación de escultura de madera, estampas (xilografías) y textos, de Enrique Jezik. Consta de cinco grandes ruedas de madera, sobre el piso, que se utilizaron para imprimir igual número de piezas que cuelgan sobre la pared y contienen frases relacionadas con el exilio. Éstas son: Acá no queda nada, Llegar a terreno hostil, No somos iguales a nosotros mismos, Cuidado con el país que no existe y Nunca se puede regresar.

De Tania Candiani hay una instalación sonora, Engraving Sound, que a primera vista nada tiene que ver con el grabado. Se trata de una reflexión sobre la minería y de que la tierra no habla cuando la lastimas . Esta máquina nos ayuda a escuchar a la tierra, al dar voz o música a la topografía , aseguró Ávila.

La muestra también incluye obra de Carlos Amorales, Pablo Helguera, Emilio Chapela, Yoshua Okón, Alberto Castro Leñero, Virginia Colwell, Jan Hendrix, Melanie Smith, Ilán Lieberman, Miguel Rodríguez Sepúlveda, Elisa Pinto, Anthony Gormley y Humberto Márquez, nombre artístico y alter ego de Ávila.

Aura múltiple permanecerá hasta el 26 de febrero de 2025 en la Galería Central del Centro Nacional de las Artes (avenida Río Churubusco 79, colonia Country Club).